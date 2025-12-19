Режиссер «Вонки» и «Приключений Паддингтона» возглавит экранизацию с игрушками Лабубу
В США зумеры все чаще смотрят фильмы в кинотеатрах. Посещаемость выросла на 25%

Фото: Krists Luhaers/Unsplash

В США зумеры проявляют все больше интереса к походам в кинотеатры. Об этом говорится в отраслевом отчете Cinema United.

Исследование организации показало, что в 2025 году посещаемость кинотеатров этой аудиторией выросла на 25%. 41% молодых зрителей посетили кинотеатр не менее шести раз за год (в 2024 году таких было 31%).

В среднем каждый представитель Поколения Z сходил на 6.1 фильма (против 4.9 годом ранее). Программы лояльности кинотеатров в Северной Америке привлекли на 15% больше новых подписчиков.

Эксперты связывают этот всплеск с удачным для молодежи календарем премьер. Наибольшей популярностью у зрителей младше 30 лет в этом году пользовались экранизация «Minecraft», аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» и хоррор «Пять ночей с Фредди 2».

Однако причина не только в контенте. Данные консалтинговой компании McKinsey, включенные в отчет, показывают, что для молодого поколения ключевыми факторами при выборе кинотеатра становятся иммерсивность опыта (качество звука, изображения, атмосфера) и уникальные предложения в буфете (специальное меню, напитки). Это превращает поход в кино из простого просмотра фильма в особое событие.

Президент Cinema United Майкл О’Лири призывает оценивать здоровье индустрии не только по еженедельным кассовым сборам, которые могут быть нестабильными, а по годовым показателям и глубинной вовлечённости аудитории. «2025 год — идеальный пример года, когда нестабильные кассовые сборы рискуют затмить другие переменные, указывающие на светлое будущее кино на большом экране», — отмечает он.

Председатель Universal Pictures Донна Лэнгли ранее отмечала, что для зумеров поход в кино стал «целенаправленным просмотром»: они идут не на «просто любой фильм», а на конкретное громкое событие, которое становится поводом для социального взаимодействия и обсуждения — будь то «Оппенгеймер», «Барби» или хоррор «М3ГАН».

