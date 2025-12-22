Роскомнадзор отрицает блокировку сервиса помощи незрячим людям Be My Eyes

Представители Роскомнадзора сообщили изданию «Такие дела», что ведомство не блокировало работу приложения Be My Eyes, через которое незрячие и слабовидящие люди получали волонтерскую помощь.
«В настоящее время Роскомнадзор не ограничивает работу данного сервиса», — говорится в ответе.
19 декабря пользователи сервиса сообщили о проблемах с доступом к приложению. Представители Be My Eyes подтвердили, что на территории России наблюдаются сложности с работой сервиса.
«Приносим извинения за это, но, к сожалению, до тех пор пока ситуация с блокировками не изменится, наши услуги могут быть недоступны в России», — сказал директор по маркетингу Be My Eyes Энди Бейли.
Сервис Be My Eyes связывал слабовидящих и незрячих людей по видеосвязи с волонтерами. Те во время звонков помогали прочитать текст, определить цвет предмета, найти нужную вещь или сориентироваться в пространстве.
Ограничения могут накладывать провайдеры, считает эксперт по цифровой и комплексной безопасности Сергей Смирнов.
«Я начал бы с домашнего/мобильного интернета. Важно, чтобы это был не только мобильный интернет, но и домашний. Чтобы это проверить, можно попросить коллег или друзей, пользующихся услугами других провайдеров, войти в приложение. Если где‑то работает, а где‑то нет, возможно, это проблема на уровне провайдера», — сказал он.
«Такие дела» рекомендуют в качестве альтернативы российский сервис «Робин онлайн». В нем также можно позвонить волонтеру, но функционал приложения не совпадает полностью.