Pink Floyd выпустили видеоклип на легендарную песню «Wish You Were Here» спустя полвека

Британская группа Pink Floyd представила официальный видеоклип на одну из своих самых знаменитых композиций «Wish You Were Here».
Релиз ролика приурочен к 50-летнему юбилею одноименного альбома, который был переиздан в обновленных цифровых и физических форматах в начале декабря 2025 года. Визуальный ряд клипа представляет собой коллаж из символичных и психоделических образов.
Он начинается с кадра луны, после чего зрителя погружают в поток сюрреалистичных изображений: сперматозоиды, устремляющиеся к яйцеклетке, глаз, объятый пламенем, и огни в темноте. Эти абстрактные сцены перемешиваются с архивными черно-белыми кадрами.
Для празднования юбилея группа организовала серию поп-ап-магазинов в Великобритании, Европе и США, где среди прочего продается эксклюзивное издание фан-зина Brain Damage. Еще британский комик и художник Ноэл Филдинг создал серию картин, вдохновленных основателем группы Сидом Барреттом, в честь переиздания эпической композиции «Shine on You Crazy Diamond».