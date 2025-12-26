В Московском регионе выпало до трети месячной нормы осадков. Снег не растает до следующего года

Обильные снегопады, начавшиеся вечером 25 декабря, принесли в Москву 9 миллиметров осадков. Это 18% месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В Подмосковье больше всего снега выпало в Клину (14 миллиметров, или 30% месячной нормы), Долгопрудном (13 миллиметров), Подмосковной (12 миллиметров), Волоколамске и Дмитрове (по 10 миллиметров).
Снег, по словам синоптика, продолжится 26 декабря, но его интенсивность уменьшится. За сутки ожидается не более 4 миллиметров.
Специалист «Фобоса» Михаил Леус прогнозирует в пятницу мокрый снег, который принесут теплые воздушные массы. Местами снег будет налипать на провода и ветви деревьев, на дорогах и тротуарах ― гололедица. Температура воздуха в столице от 0 до +2 градусов, по области от –3 до +2.
Научный руководитель Гидрометцентра Романа Вильфанд говорил, что выпавший на этой неделе снег не растает к Новому году, несмотря на колебания погоды и оттепель. В ближайшие дни высота снежного покрова в городе будет увеличиваться.