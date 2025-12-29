Великобритания вводит обучение учителей по борьбе с женоненавистничеством в школах

Правительство Великобритании вводит специальную подготовку для учителей по выявлению и противодействию женоненавистничеству в классах. Об этом пишет Би-би-си.
Учителя пройдут подготовку по вопросам согласия, опасности распространения интимных изображений, выявлению позитивных примеров для подражания и развенчанию вредных мифов о женщинах.
Школы также смогут направлять подростков, проявляющих предубеждения против женщин, на специализированные программы для коррекции поведения. Еще будет создана новая служба поддержки для подростков, столкнувшихся с насилием.
Общий бюджет этих образовательных мер составляет 20 млн фунтов стерлингов на три года, при этом 16 млн поступят из бюджета, а 4 млн — от партнеров и филантропов.
Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Комиссар по вопросам домашнего насилия Англии и Уэльса Дейм Николь Джейкобс заявила, что выделенных средств «серьезно недостаточно». Лидер Консервативной партии Кеми Баденок заявила, что проблема кроется не в мальчиках, а в недостатке полиции и нежелательных мигрантах из патриархальных культур.