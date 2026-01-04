Александру Овечкину выбили еще один зуб

Александр Овечкин лишился куска зуба. Это случилось во время матча «Вашингтон Кэпиталз» и «Чикаго Блэкхокс» регулярного чемпионата НХЛ, пишут РИА «Новости».
Инцидент произошел в третьем периоде, когда Овечкин столкнулся у борта с защитником «Чикаго» Луисом Кревьером. Канадец попал российскому хоккеисту клюшкой по лицу, после чего у него пошла кровь и откололся кусок зуба.
После случившегося Овечкин с трудом добрался до скамейки, но вскоре вернулся в игру. При этом судьи не увидел нарушения правил со стороны соперника и не удалили его.
Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. В серии буллитов «Вашингтон» уступил «Чикаго».
Первый раз Овечкин лишился зуба во время встречи «Вашингтона» и «Атланта Трэшерс» в октябре 2007 года. Тогда один из его товарищей по команде случайно запустил шайбу прямо в лицо нападающему, после чего Овечкин выплюнул зуб на лед. После случая хоккеист не стал вставлять имплант и сделал фирменную улыбку частью своего стиля.
Овечкин начал карьеру в НХЛ в сезоне 2005/2006, все это время выступая за «Вашингтон Кэпиталз». В 2018 году вместе со своей командой он завоевал Кубок Стэнли. А еще Овечкин ― трехкратный чемпион мира в составе сборной России.
В апреле 2025-го Овечкин побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, у которого на счету 894 гола. С учетом матчей плей офф это 977-я (900 + 77) шайба Овечкина в НХЛ. По этому параметру он уступает лишь Уэйну Гретцки, у которого 1016 забитых шайб.
В ноябре хоккеист и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд. Россиянин первым в истории НХЛ забросил 900 шайб в регулярном чемпионате. Это произошло во втором периоде домашнего матча с «Сент-Луисом». Овечкин забил гол и установил счет 2:0. Матч завершился со счетом 6:1 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».