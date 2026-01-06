Космонавт Михаил Корниенко раскритиковал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд
Сэди Синк высказалась о неясной судьбе Одиннадцать в финале «Очень странных дел»
В «Яндексе» рассказали, значение каких слов чаще всего искали в 2025 году
В рождественскую ночь Москву и Подмосковье накроет снегопад
«Нестле Россия» отозвала ограниченное количество партий детского питания
Тизер новой экранизации «Грозового перевала» прерывается сообщением «Слишком горячо!»
Кристен Стюарт готова срежиссировать ремейк «Сумерек»
Селин Дион завела тикток и записала первое видео
ГОСТ на шаурму может появиться в конце 2026 года
Посетители ждут от двух часов в очереди к гигантским весам с мандаринами на Арбате
В России планируют развивать удаленку для пенсионеров
В США создали петицию с требованием депортировать Ники Минаж
В России планируют ввести скидки на услуги такси для многодетных семей
В России могут ввести обязательную медиацию при разводе
В 2025 году российские суды вынесли 100 пожизненных приговоров — это рекорд
Wildberries открывает отель в египетском Шарм-эль-Шейхе
Авторы «Очень странных дел» раскрыли Милли Бобби Браун судьбу ее героини, но взяли клятву молчания
Джесси Бакли подшутила над Полом Мескалом на церемонии премии «Выбор критиков»
Видеоблогера Игоря Синяка ограбили в Париже
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен попадают на необитаемый остров в тизере хоррора «На помощь!»
Москву в рождественскую ночь ждут снег и морозы до –9 градусов
Создатели Twitter и Pinterest запустили новое приложение Tangle
Nike назвал 10 самых популярных моделей кроссовок 2025 года
На могиле Мэттью Перри появилась памятная табличка с отсылкой к «Друзьям»
Хидэаки Анно работает над короткометражкой по «Евангелиону» — ее покажут в Японии в феврале
Опрос: оливье и «шуба» возглавили рейтинги как самых любимых, так и надоевших новогодних блюд
В Москве к концу следующей недели ударят 20-градусные морозы
Bank of America: к 2035 году зумеры станут самым богатым поколением

Сериал «Эмили в Париже» продлен на 6-й сезон

Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix продлил сериал «Эмили в Париже» на шестой сезон, сообщает Deadline.

Видео с анонсом также опубликовал официальный аккаунт сериала в соцсетях. На нем Лили Коллинз, исполнительница главной роли, задувает свечу с числом «6» в круассане.

В пятом сезоне, вышедшем 18 декабря, героиня отправилась в Италию: она побывала в Венеции и Риме. Ее начальница Сильви назначила Эмили руководительницей нового римского филиала маркетингового агентства Agence Grateau. При этом создатели намекали, что связь героини с Парижем не прервется.

Возможно, в шестом сезоне Эмили отправится в Грецию. В последней серии пятого сезона ее бывший любовный интерес Габриэль прислал ей открытку с приглашением присоединиться к нему в Греции.

Видео: @emilyinparis

Ранее на премьере пятого сезона Лили Коллинз рассказала, что одна из сцен заставила ее плакать, но не от грусти, а от смеха. Речь идет об эпизоде, где она и Эшли Парк (играет роль Минди) надели маски. «Мы не могли перестать смеяться, буквально плакали», — рассказала Коллинз.

