The New York Times опубликовал список мест для путешествий, которые стоит посетить в 2026 году

«Прокатитесь по трассе Sidewinder, состоящей из 191 крутого поворота, недалеко от Оутмана, штат Аризона, где Черные горы переходят в пустыню. Посмотрите на произведения искусства аутсайдеров, например, на „Синего кита“ в Катусе, штат Оклахома, новый центр для посетителей которого откроется в апреле. Остановитесь в обновленном отеле El Rancho в Гэллапе, штат Нью-Йорк, где останавливались такие звезды, как Кэтрин Хепберн и Грегори Пек», — советует NYT.