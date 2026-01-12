Роуз МакГоуэн взвешивали перед съемками каждого сезона «Зачарованных»

Актриса Роуз МакГоуэн, сыгравшая одну из ведьм-сестер в сериале «Зачарованные», раскритиковала жесткие стандарты внешности, царившие в Голливуде в то время.
Она заявила, что продюсеры сериала ежесезонно проверяли ее вес, когда она возвращалась на съемки в роли Пейдж Мэттьюс: «Когда я возвращалась от сезона к сезону, они собирались вокруг, чтобы проверить мой вес. Думаю, они просто проверяли свой товар».
Она добавила, что такое поведение считалось тогда абсолютно нормальным: «Не было и тени смущения. Это было совершенно приемлемо. Сейчас они, по крайней мере, вынуждены делать вид, что все иначе».
МакГоуэн, которая практически оставила актерскую карьеру около десяти лет назад, скептически оценивает степень реальных изменений в индустрии. На вопрос, изменился ли Голливуд, она ответила: «Не знаю. Не знаю. Но, безусловно, во многих смыслах он уже не играет такой главной роли на мировой сцене, как раньше».
Сериал «Зачарованные» рассказывал историю сестер Холливелл (Шеннен Доэрти, Алисса Милано, Холли Мэри Комбс), осваивающих магические силы. После ухода Доэрти из шоу в третьем сезоне МакГоуэн присоединилась к проекту в роли потерянной сестры Пейдж.