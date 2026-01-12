Роуз МакГоуэн взвешивали перед съемками каждого сезона «Зачарованных»

МакГоуэн, которая практически оставила актерскую карьеру около десяти лет назад, скептически оценивает степень реальных изменений в индустрии. На вопрос, изменился ли Голливуд, она ответила: «Не знаю. Не знаю. Но, безусловно, во многих смыслах он уже не играет такой главной роли на мировой сцене, как раньше».