Кит Харингтон признался, что его разозлила петиция о пересъемке финала «Игры престолов»

Фото: HBO

Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон признался, что его «по-настоящему разозлила» петиция, в которой фанаты шоу требовали переснять его финал. Об этом он сказал The New York Times.

Актер задавался вопросом «Да как вы смеете?» в отношении зрителей. «Простите, это то, что я чувствую», — подчеркнул он. Харингтон добавил, что знает, как усердно работали сценаристы сериала над финальным сезоном, и потому его расстроила реакция аудитории.

Два миллиона человек подписали петицию на платформе Change.org и попросили авторов «Игры престолов» придумать новую концовку. «Думаю, это такой уровень идиотизма, который может возникнуть только благодаря соцсетям», — заключил Кит.

Негатив в отношении финала шоу шокировал Харингтона. Артист вспомнил, что во время релиза проходил реабилитацию от алкогольной зависимости. «Когда я пришел [в клинику], всем нравилась „Игра престолов“. Я вышел — и всем он не нравился», — сказал он.

«Думаю, если что‑то и было не так в конце „Игры престолов“, так это то, что мы все так устали, мы не могли больше продолжать. Так что я понимаю некоторых людей, которые считают, что все случилось поспешно, и я могу с ними согласиться. Но я не уверен, что была альтернатива», — поделился Харингтон.

По словам актера, когда он смотрит на фото себя в финальном сезоне, он видит, что выглядит измотанным. «Я выгляжу изможденным. У меня не было сил на еще один сезон», — сказал Кит.

