2025 год стал третьим самым жарким в истории наблюдений

2025 год занял третье место среди самых жарких лет за всю историю наблюдений. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные климатического агентства ЕС «Коперник» и Всемирной метеорологической организации.
Наблюдения за температурой на Земле ведутся с середины XIX века. Самым жарким признан 2024 год, запомнившийся волнами тепла и лесными пожарами. За ним следуют 2023-й и 2025-й.
Среднегодовая температура в 2025 году превысила доиндустриальный уровень на 1,44 градуса. По расчетам ученых, при текущих темпах потепления критический предел Парижского соглашения в 1,5 градуса может быть превышен уже до конца 2020-х годов. Это более чем на 10 лет раньше прогнозов, которые производились при подписании соглашения в 2015 году.
«Фактически предел в 1,5 градуса теперь погребен под водой. Как ни посмотри, опасный климатический коллапс наступил, но мало признаков того, что мир к этому готов или даже серьезно обращает внимание», — прокомментировал новость профессор Университетского колледжа Лондона Билл Макгуайр.
Январь 2025 года стал самым жарким, а март, апрель и май — вторыми самыми теплыми за историю наблюдений. Каждый месяц 2025 года, кроме февраля и декабря, был теплее, чем любой аналогичный месяц до 2023-го.