Создатели «Мадагаскара» рассказали о возможном продолжении франшизы

Фото: DreamWorks Animation

Режиссеры «Мадагаскара» Том МакГрат и Эрик Дарнелл дали большое интервью в честь 20-летия культового мультфильма, который возвращается в американский прокат с 16 января.

Они рассказали о будущем франшизы. По их словам, работа над четвертой частью начнется, как только будет найден сюжет, достойный легендарной серии.

Первый фильм, вышедший в 2005 году, стал кассовым хитом и породил две успешные сиквельные части, спин-офф про пингвинов, телесериалы и праздничные спецвыпуски. Несмотря на то что МакГрат и Дарнелл в настоящее время заняты другими проектами, они не исключают возвращения к полюбившимся персонажам.

«Я думаю, что самое замечательное в Universal и DreamWorks сейчас, что они понимают: на „Мадагаскаре-4“ можно заработать. Но вопрос, который, как мне кажется, стоит и всегда будет стоять перед студией, есть ли хорошая история для четвертой части. Это не должно быть просто желанием заработать. Мы любим этих персонажей, и у них еще много потенциала — нужно лишь найти подходящую историю», — отметил МакГрат.

В интервью режиссеры также поделились воспоминаниями о создании фильма и раскрыли некоторые закулисные детали. Так, для достижения аутентичности создатели лично прошли маршрутом зебры Марти, от зоопарка до Центрального вокзала, чтобы передать дух города.

Знаменитая песня «I Like to Move It» изначально была добавлена монтажером как фон для сцены с лемурами, но, после того как Саша Барон Коэн (король Джулиан) исполнил ее с неподражаемым юмором, она стала визитной карточкой фильма.

Персонажи-пингвины изначально отсутствовали в сценарии. Их придумал Том МакГрат, и, несмотря на скепсис студии, именно они стали катализатором развития сюжета и впоследствии получили собственную франшизу.

