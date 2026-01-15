Ким Кардашьян и Nike представили совместную коллекцию обуви на основе модели Air Rift

Софи Тернер в роли Лары Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц»
В Госдуме обвинили «Чебурашку» в «разложении детей»
«Требует неспокойное время»: Кончаловский заявил, что режиссеры в России выбирают «безопасные воды»
Эмилия Кларк матерится по-русски во фрагменте сериала «Пони» ― о сотрудницах ЦРУ в Москве
Алиса Бирюкова стала и. о. директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника
adidas выпустил коллаборацию с мультсериалом «Симпсоны»
Завершены съемки азиатской адаптации «Ночного администратора» с Эдди Пэном и Шоном Лау
Никола Пелц-Бекхэм сыграет балерину в предстоящем фильме «Прима»
TripAdvisor назвал лучшие направления для соло-путешествий
IKEA представит обновленную версию легендарной синей сумки
YouTube анонсировал функцию запрета просмотра Shorts для детей
Грейси Абрамс дебютирует в кино, в новом проекте A24 от режиссера «Babygirl»
Экранизация романа Альбера Камю «Посторонний» выйдет в российский прокат 5 марта
Польша перестанет признавать российские пятилетние загранпаспорта
20th Century запустила в разработку фильм о Розуэлльском инциденте
Илон Маск запретил Grok создавать откровенные изображения реальных людей
Городские службы начали убирать Миусскую снежную дюну в Москве
Uniqlo стал самым популярным у россиян брендом зимней одежды для заказов из‑за рубежа
Жителя Токио арестовали за нарушение закона о дуэлях, который действует 137 лет
Лыжницу вместе с собакой чуть не унесло лавиной в Пиренеях
Роль Кратоса в сериале «God of War» получил Райан Херст
Тейяна Тейлор подтвердила, что Леонардо Ди Каприо смеялся над «Кей-поп-охотницами на демонов»
В Москве рассказали, какие вещи забывали пассажиры метро в новогодние праздники
«Пятерочка» запустила игру-симулятор для будущих директоров магазинов
В Москве спрогнозировали пасмурную погоду без осадков до конца недели
Жители и гости Петербурга выпили 17 тыс. чашек чая в очереди в Эрмитаж на праздниках
Вышел трейлер «Man on the Run» — документалки о Поле Маккартни
Сервис отправки посылок через ПВЗ Wildberries стал доступен по всей России

Ким Кардашьян и Nike представили совместную коллекцию обуви на основе модели Air Rift

Фото: Skims

Основательница Skims Ким Кардашьян анонсировала первую совместную коллекцию обуви с Nike. Релиз запланирован на 26 января, цена — 150 долларов.

Капсульная линейка основана на культовой модели Nike Air Rift с раздельным носком. Новая версия получила название NikeSkims Rift Mesh и была переработана в соответствии с ДНК бренда Кардашьян. 

Дизайнеры ушли от изначально спортивного вида модели в сторону более минималистичной эстетики.

1/4
2/4
3/4
4/4

Ключевыми особенностями обновленной модели стали усовершенствованная бесшовная конструкция и усиленная мягкая пяточная часть для максимального комфорта. Коллекция будет выпущена в фирменной для Skims палитре нейтральных оттенков.

Покупателям предложат три варианта цвета: классический черный, теплый темно-бежевый и глубокий коричневый. Каждая пара обуви дополнена специальной упаковкой и тканевым мешочком для хранения, что подчеркивает премиальный статус коллаборации.

Расскажите друзьям