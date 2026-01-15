Софи Тернер в роли Лары Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц»
Создательница «Девчонок из Дерри» показала трейлер нового проекта — «Как попасть в рай из Белфаста»

Кадр: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix вышел трейлер ситкома «Как попасть в рай из Белфаста» — нового проекта от создательницы сериала «Девчонки из Дерри» Лиза МакГи. Он выйдет на стриминговом сервисе 12 февраля.

Шоу расскажет о трех женщинах из Ирландии, которые узнают шокирующие новости об одной из своих подруг детства. Они объединяются, чтобы расследовать произошедшее.

Видео: Netflix/YouTube

Главные роли в ситком сыграли Ройзин Галлахер, Шинейд Кинан и Каилфионн Данн. Их персонажи — умная, неугомонная сценаристка Сирша, гламурная, измученная стрессом мать троих детей Робин и сдержанная сиделка Дара.

«Когда приходит электронное письмо, сообщающее о смерти отчужденного четвертого члена их детской компании, череда жутких событий на похоронах отправляет героинь в мрачное, опасное и забавное путешествие по Ирландии и за ее пределы, в ходе которого каждая пытается собрать воедино правду о прошлом», — говорится в синопсисе сериала.

Трейлер показал также, что в проекте появится звезда «Девочек из Дерри» Сирша-Моника Джексон. Среди других членов команды — Том Басден, Арт Кэмпион, Мишель Фэйрли, Брона Галлахер и Наташа О’Киф.

Шоу описывается как «сериал о дружбе, памяти и о том, что происходит, когда жизнь складывается не совсем так, как вы ожидали». Сериал создала МакГи, режиссером выступил Майкл Леннокс. В ситкоме будет восемь эпизодов по 60 минут.

«Мы хотим, чтобы вы гадали и смеялись. Я с нетерпением жду, когда вы познакомитесь с Сиршей, Робин и Дарой и отправитесь с ними в это безумное, странное приключение — ирландскую одиссею, полную неожиданных поворотов, интриг и споров о наращивании ресниц», — поделилась МакГи.

