THR: HBO задумывает продолжение «Игры престолов», посвященное Арье Старк

Писатель Джордж Мартин заявил в разговоре с The Hollywood Reporter, что HBO намерен выпустить продолжение «Игры престолов». Оно может рассказать о судьбе Арьи Старк после завершения событий оригинального сериала, утверждает СМИ.
Мартин признался, что долгое время сопротивлялся продолжению «Игры престолов», поскольку концовка его серии «Лед и пламя» отличается от финала сериала. Писатель не хотел, чтобы в умах его аудитории закрепилась телевизионная версия.
«[Концовка книги] будет значительно отличаться. Некоторые персонажи, которые живы в моей книге, будут мертвы в сериале, и наоборот», — пояснил он.
По мнению автора, продолжение шоу с Джоном Сноу в центре сюжета было бы наиболее безопасным вариантом. Героя в финале сериала сослали на север, поэтому его история не потребует раскрытия судьбы персонажей, оставшихся на юге.
Однако HBO сочло, что рассказ о сломленном Сноу, живущем в одиночестве, получится слишком мрачной. Поэтому теперь сценаристы разрабатывают другие варианты, заявило издание. Один из них — история Арьи и ее жизни в Эссосе.
Проект находится на ранней стадии разработки, пишет THR, и HBO пока не комментирует его. Над потенциальным шоу, по информации инсайдеров, работает сценарист Куок Данг Чанг, известный по «Каплям бога». Мартин отказался подтверждать или опровергать эти данные.