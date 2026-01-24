Посмотрите первый трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» с подзаголовком «Маршалы»

MTV Entertainment Studios представила дебютный трейлер спин-оффа культового сериала «Йеллоустоун» под названием «Маршалы». Его премьера состоится 1 марта на CBS и Paramount+.
Проект сфокусируется на судьбе Кейси Даттона — персонажа актера Люка Граймса, одного из немногих выживших членов легендарного семейства. В отличие от оптимистичного финала Кейси в оригинальном сериале, где он продал ранчо и уехал с женой Моникой (Келси Эсбиль) и сыном Тейтом, новая история начинается с трагедии.
Трейлер показывает одинокого Кейси, посещающего чью-то могилу и спящего в пустой кровати. Отсутствие Эсбиль в актерском составе намекает на возможную гибель Моники. «Йеллоустоун исчез, как и большая часть моей семьи», — говорит Кейси в трейлере.
Чтобы справиться с потерей, герой присоединяется к элитному подразделению Службы маршалов США. Кейси возглавит команду, в которую войдут новые персонажи в исполнении Логана Маршалл-Грина, Ариель Кеббел, Эш Сантос и Татанки Минса.
Из прежнего состава «Йеллоустоуна» вернутся Гил Бирмингем (вождь Томас Рейнуотер) и Мо Брингс Пленти (Мо), а Брекен Меррилл снова сыграет сына Кейси, Тейта.
Люк Граймс признавался, что изначально сомневался в возвращении к роли после «идеального» финала своего персонажа. Решение пришло после разговора с новым шоураннером Спенсером Хаднатом, который предложил свежий и убедительный сюжетный поворот.