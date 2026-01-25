Тренер российского футбольного клуба использовал в работе ChatGPT

В Венеции вновь выставили на продажу «проклятый дворец»
Dr Pepper сделал рекламу с джинглом, который в шутку придумала пользовательница тиктока
В Самаре слон сбежал из цирка и успел погулять по улицам города
Посмотрите первый трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» с подзаголовком «Маршалы»
Сингл Виктории Бекхэм 2001 года стал хитом в Великобритании после скандала с сыном
Fortnite объявил о коллаборации с сериалом «Офис». В игру добавили Майкла Скотта и Дуайта Шрута
Ребекка Фергюсон попросила Тома Круза о вертолете во время болезни на Мальдивах
Робби Уильямс обошел The Beatles по количеству альбомов номер один в Великобритании
В Петербурге планируют ввести платный въезд автомобилей в центр города
Сабрина Карпентер и Сет Роген появились в трейлере нового «Маппет-шоу»
В Мексике арестовали экс-участника Олимпийских игр. Его разыскивали более 10 лет
Лена Хеди и Хлоя Файнман появятся в фильме «Красный, белый и королевский синий-2»
Cеть Rendez-Vous прокомментировала скандальную поездку в Куршевель
Врачи в Подмосковье нашли в ухе пациента берушу, застрявшую там два года назад
Монголия представила форму сборной для зимних Олимпийских игр
В Екатеринбурге одобрили снос здания с надписью «Кто мы, откуда, куда мы идем?»
На Аляске студент съел фотографии на выставке, потому что их создали с помощью ИИ
Никосия выбрана лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
В Госдуму внесут законопроект о запрете имитации человеческого голоса при звонках
Бабушка дизайнера Симона Порта Жакмюса стала первым амбассадором бренда Jacquemus
Софи Тернер рассказала, что не собирается смотреть «Рыцаря Семи Королевств»
В Петербурге просят разработать меры по снижению влияния реагентов на животных
Появился треклист нового альбома Гарри Стайлза «Kiss All the Time. Disco Occasionally»
Чемпионат Европы по фехтованию перенесли во Францию, так как Эстония не хотела давать визы россиянам
«Рыцарь Семи Королевств» — самый высоко оцененный сериал вселенной «Игры престолов»
Умер бас-гитарист Scorpions Фрэнсис Буххольц
Arctic Monkeys выпустили песню спустя четыре года молчания
Crocs выпустят обувь в форме LEGO

Тренер российского футбольного клуба использовал в работе ChatGPT

Фото: Вячеслав Евдокимов/fc-zenit.ru

Бывший тренер ФК «Сочи», испанец Роберт Морено, использовал в работе с командой ChatGPT. Об этом рассказал коллега Морено, экс-заместитель гендиректора клуба Андрей Орлов, в интервью «Спортс». 

Когда «Сочи» готовились к выезду в Хабаровск, Морено доверил ИИ-чатботу составить план тренировок. «Я ознакомился с презентацией: по ней получилось, что игроки не должны были спать на протяжении 28 часов. Я спросил: „Роберт, все прекрасно, но когда ребята поспят?“ Морено ввел новые параметры, презентация обновилась. В итоге мы поехали по графику, построенному ChatGPT», ― отметил Орлов. 

По его словам, в команде был игрок, который год отыграл за хабаровскую команду, но с ним тренер никак не советовался.

Еще раз Морено использовал ChatGPT, чтобы выбрать для команды нового нападающего. «Морено вбил в ChatGPT данные Писарского, Мелешина и Шушеначева из Wyscout. По GPT лучшим оказался Шушеначев», ― сказал Орлов. За 10 матчей в ФК «Сочи» Шушеначев не забил ни одного гола и отдал лишь одну голевую передачу. 

Орлов добавил, что для Морено в какой-то момент ChatGPT стал одним из основных инструментов. 

Роберт Морено был главным тренером «Сочи» с декабря 2023 года по август 2025-го. При испанце футбольный клуб вылетел в Первую лигу, но затем вернулся в РПЛ. В текущем сезоне команда занимает последнее место. 

