Тренер российского футбольного клуба использовал в работе ChatGPT

Бывший тренер ФК «Сочи», испанец Роберт Морено, использовал в работе с командой ChatGPT. Об этом рассказал коллега Морено, экс-заместитель гендиректора клуба Андрей Орлов, в интервью «Спортс».
Когда «Сочи» готовились к выезду в Хабаровск, Морено доверил ИИ-чатботу составить план тренировок. «Я ознакомился с презентацией: по ней получилось, что игроки не должны были спать на протяжении 28 часов. Я спросил: „Роберт, все прекрасно, но когда ребята поспят?“ Морено ввел новые параметры, презентация обновилась. В итоге мы поехали по графику, построенному ChatGPT», ― отметил Орлов.
По его словам, в команде был игрок, который год отыграл за хабаровскую команду, но с ним тренер никак не советовался.
Еще раз Морено использовал ChatGPT, чтобы выбрать для команды нового нападающего. «Морено вбил в ChatGPT данные Писарского, Мелешина и Шушеначева из Wyscout. По GPT лучшим оказался Шушеначев», ― сказал Орлов. За 10 матчей в ФК «Сочи» Шушеначев не забил ни одного гола и отдал лишь одну голевую передачу.
Орлов добавил, что для Морено в какой-то момент ChatGPT стал одним из основных инструментов.
Роберт Морено был главным тренером «Сочи» с декабря 2023 года по август 2025-го. При испанце футбольный клуб вылетел в Первую лигу, но затем вернулся в РПЛ. В текущем сезоне команда занимает последнее место.