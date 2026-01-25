В Германии спустя 270 лет работы закрылся трактир, в котором бывали Ницше и Гейне

Во Франции кот преодолел 250 км через границу, чтобы вернуться домой спустя пять месяцев
Мошенники начали использовать ИИ-порно с лицом жертв
«Мы живем среди призраков, которых создали сами»: блогер сделал лампу, реагирующую на радиоволны
Умер эпидемиолог Уильям Фейги, чья стратегия вакцинации помогла победить оспу
Минпросвещения предложило блокировать сайты с готовыми домашними заданиями
Тест для беременных по выявлению синдрома Дауна у плода включили в ОМС
В 2026 году музыкальный фестиваль Balad Beast в Аль-Баладе пройдет 29–30 января
Американский скалолаз поднялся на 101-этажный небоскреб без страховки
В Совфеде предложили открыть российский аналог Диснейленда под названием «Чебурляндия»
Тренер российского футбольного клуба использовал в работе ChatGPT
Dr Pepper сделал рекламу с джинглом, который в шутку придумала пользовательница тиктока
В Самаре слон сбежал из цирка и успел погулять по улицам города
Посмотрите первый трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» с подзаголовком «Маршалы»
В Венеции вновь выставили на продажу «проклятый дворец»
Сингл Виктории Бекхэм 2001 года стал хитом в Великобритании после скандала с сыном
Fortnite объявил о коллаборации с сериалом «Офис». В игру добавили Майкла Скотта и Дуайта Шрута
Ребекка Фергюсон попросила Тома Круза о вертолете во время болезни на Мальдивах
Робби Уильямс обошел The Beatles по количеству альбомов номер один в Великобритании
В Петербурге планируют ввести платный въезд автомобилей в центр города
Сабрина Карпентер и Сет Роген появились в трейлере нового «Маппет-шоу»
В Мексике арестовали экс-участника Олимпийских игр. Его разыскивали более 10 лет
Лена Хеди и Хлоя Файнман появятся в фильме «Красный, белый и королевский синий-2»
Cеть Rendez-Vous прокомментировала скандальную поездку в Куршевель
Врачи в Подмосковье нашли в ухе пациента берушу, застрявшую там два года назад
Монголия представила форму сборной для зимних Олимпийских игр
В Екатеринбурге одобрили снос здания с надписью «Кто мы, откуда, куда мы идем?»
На Аляске студент съел фотографии на выставке, потому что их создали с помощью ИИ
Никосия выбрана лучшим культурным направлением Европы в 2026 году

В Германии спустя 270 лет работы закрылся трактир, в котором бывали Ницше и Гейне

Фото: @bonnschaumburgerhof

В немецком городе Бонне закрылся один из старейших трактиров в стране ― «Шаумбургский двор» («Schaumburger Hof»). Об этом сообщает Bild.

Легендарный трактир объявил о банкротстве, причиной которому стали последствия пандемии, рост минимальной зарплаты и подорожание энергии. 

История заведения началась в 1755 году, когда винодел открыл питейный двор у реки Рейн. Рядом с трактиром он построил конюшни для лошадей, которые тянули суда против течения.

Со временем «Шаумбургский двор» стал популярен среди знати и интеллектуалов. В разное время в нем бывали Фридрих Ницше, Александр фон Гумбольдт и Генрих Гейне. В 1948 году в этом трактире заседал Парламентский совет при подготовке Основного закона ФРГ.

«Шаумбургский двор» ― не единственное легендарное заведение, павшее жертвой пандемии. В 2022 году из-за ее последствий закрылся старейший паб Англии Ye Olde Fighting Cocks, просуществовавший 1229 лет. 

