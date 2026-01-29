Одесса Эзайон покинула каст «Глубоких порезов» после онлайн-скандала
Дэймон Линделофф выпустит сериал «Цепь» на HBO

Фото: Variety / Getty Images

HBO выпустит мини-сериал «Цепь» — новый проект сценариста и продюсера Дэймона Линделофф, известного по работе над шоу «Остаться в живых» и «Оставленные». Об этом сообщил Variety.

«Цепь» будет состоять из восьми эпизодов. В его основу ляжет одноименный роман Адриана Маккинти.В центре истории окажется мать, которая вынуждена похитить ребенка после того, как ее собственная дочь становится жертвой похитителей.

По информации СМИ, Линделоф планирует значительно расширить мифологию оригинального произведения в телевизионной адаптации. Подробности его задумок не раскрываются.

«С того момента, как я услышал невероятную и оригинальную идею книги Адриана, я был шокирован, удивлен и даже раздосадован тем, что не додумался до этого сам. Я всегда хотел попробовать себя в адаптации отличного триллера, и эта история обладает всеми мрачными, странными и захватывающими элементами, которые зажигают мое воображение», — поделился Линделоф.

Он будет одновременно сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером проекта. Сценарий пилотного эпизода Линделоф написал вместе с Карли Рэй и Бреанной Гибсон.

«Для нас большая честь продолжать сотрудничество с Дэймоном Линделофом, одним из самых самобытных и талантливых творцов нашего времени. „Цепь“ продолжит традиции Линделофа и погрузит зрителей в глубины человеческого сознания в через эмоционально смелый и трансформирующий контент».— отметила Франческа Орси из HBO.

Производство сериала будет осуществляться совместно HBO и Media Res. Исполнительными продюсерами станут Майкл Эленберг, Линдси Спрингер, Шейн Салерно, а Маккинти займет пост сопродюсера.

