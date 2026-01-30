Январь стал самым снежным в Москве за 203 года
В Казахстане запустили сервис удаленной рыбалки
Самые высокие сугробы страны зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири
Фильм по Split Fiction получил первый черновой вариант сценария
Иск: Шон Комбс упоминал, что убил Тупака Шакура во время угроз изнасилованному мужчине
Tyler The Creator и Rosé выступят на «Грэмми-2026»
Сабрина Карпентер выпустила духи с ароматом лимонного пирога
Дейзи Эдгар-Джонс убьет своего бывшего в экранизации романа «Хороший человек» Кирстен Кинг
Кэмерон Диас сыграет стендап-комика в ромкоме Стивена Мерчанта
Деймон Линделоф выпустит сериал «Цепь» на HBO
Оулавюр Дарри Олафссон сыграет Тора в экранизации God of War
«Мы просто задохнемся»: Алексей Герман-младший попросил не усиливать контроль над кино
Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету
Okko запустил благотворительный ресурс к премьере сериала «Встать на ноги»
Аэропорт Домодедово купили владельцы Шереметьево
Рей Джей сказал, что ему осталось жить около года: «Сердце работает на 25%»
Одесса Эзайон покинула каст «Глубоких порезов» после онлайн-скандала
Самый длинный в Европе подвесной экомаршрут создадут в «Сириусе»
«Яндекс» прекратил поддержку первой «Станции» 2018 года
Сумма маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей
В Госдуму внесли законопроект об исключении выходных из числа дней отпуска
В Индонезии запретили кататься на слонах
Brain Dead выпустил коллекцию к 30-летию аниме «Призрак в доспехах»
Патриарх Кирилл предложил запретить аборты без согласия мужа
Генри Кэвилл на первых кадрах «Горца» Чада Стахелски
В «Аптекарском огороде» в Москве впервые в XXI веке зацвело авокадо
В Дубае собираются построить улицу из золота
«Суперсемейку», «Начало» и «Шоу Трумана» внесли в Национальный реестр фильмов США

Мэнди Патинкин сыграет Одина в сериале «Бог войны» для Amazon

Фото: Black Lamb, Sony

Мэнди Патинкин, известный по роли Саула Беренсона в сериале «Родина», присоединился к актерскому составу сериальной адаптации видеоигры God of War. Об этом сообщает Deadline.

Патинкин исполнит роль Одина, верховного бога и главного антагониста скандинавской мифологии в проекте. Согласно описанию персонажа, Один — чрезвычайно мудрый и опасный правитель, готовый на все, чтобы предотвратить Рагнарек (конец света в скандинавской мифологии).

Он станет ключевым противником для главного героя — Кратоса, которого играет Райан Херст. Грядущий сериал уже получил заказ на два сезона. Он создается под руководством сценариста и шоураннера Рональда Д.Мура («Чужестранка», «Ради всего человечества»).

Сюжет будет основан на игре 2018 года и расскажет о путешествии Кратоса и его сына Атрея, которые стремятся выполнить последнюю волю умершей жены и матери. В ходе приключений Кратос учит сына, как стать лучшим богом, а Атрей пытается научить отца быть более человечным. Ранее стало известно, что Оулавюр Дарри Олафссон («Разделение») исполнит роль бога грома Тора.
 

Расскажите друзьям