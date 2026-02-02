Премьер-министр Армении выступил со своей музыкальной группой
Фильм Charli XCX «Момент» выйдет в российский прокат

Фото: «Русский репортаж»

В российский прокат выйдет фильм «Момент» с Charli XCX в главной роли. Дистрибьютором ленты выступит компания «Русский репортаж».

Мировая премьера «Момента» состоялась в конце января на фестивале «Сандэнс». В российский прокат лента выйдет в апреле, точная дата не называется.

Фильм, оригинальная идея которого принадлежит самой Charli XCX, стал художественным продолжением ее культового альбома «Brat» и культурного феномена brat summer. В «Моменте» певица играет «адскую версию самой себя». Главным антагонистом стал Александер Скарсгорд.

Кроме того, в камео там появляется Кайли Дженнер, которая также играет вымышленную версию себя и активно участвует в промокампании картины. Еще в фильме снялись Розанна Аркетт, Хейли Гейтс и Рейчел Сеннотт.

«Момент» стал режиссерским полнометражным дебютом Эйдана Замири (снявшего клип «360»), который также выступил соавтором сценария. 
 

