Фильм Charli XCX «Момент» выйдет в российский прокат

В российский прокат выйдет фильм «Момент» с Charli XCX в главной роли. Дистрибьютором ленты выступит компания «Русский репортаж».
Мировая премьера «Момента» состоялась в конце января на фестивале «Сандэнс». В российский прокат лента выйдет в апреле, точная дата не называется.
Фильм, оригинальная идея которого принадлежит самой Charli XCX, стал художественным продолжением ее культового альбома «Brat» и культурного феномена brat summer. В «Моменте» певица играет «адскую версию самой себя». Главным антагонистом стал Александер Скарсгорд.
Кроме того, в камео там появляется Кайли Дженнер, которая также играет вымышленную версию себя и активно участвует в промокампании картины. Еще в фильме снялись Розанна Аркетт, Хейли Гейтс и Рейчел Сеннотт.
«Момент» стал режиссерским полнометражным дебютом Эйдана Замири (снявшего клип «360»), который также выступил соавтором сценария.