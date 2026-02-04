Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
В 2026 году аудитория «Грэмми» сократилась на 6%
29% мужчин готовы съехаться с девушкой после первого свидания
МТС запускают ИИ-ассистента для ментальной поддержки в молодежном тарифе «Риил»
На юге Камчатки высота сугробов в январе превысила два метра
«Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом выйдет в зарубежный прокат 19 июня
Глава «Формулы-1» намекнул на возможный сиквел кассового хита Apple «F1»
Эль Фэннинг и Мишель Пфайффер — в тизере сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Роспотребнадзор зафиксировал случай лихорадки чикунгунья в России
Элизабет Мосс, Кейт Мара и Керри Вашингтон появились в тизере «Неидеальных женщин»
СМИ: Эдвард Бергер снимет фильм «Страдивариус» для Netflix
Аня Тейлор-Джой пускается в бега в тизере сериала «Лаки»
Шэрон Осборн хочет баллотироваться на пост мэра Бирмингема
Сабрина Карпентер встречается с мужчиной из чипсов в рекламе Pringles к Супербоулу
В Школе-студии МХАТ проведут выборы ректора
Джош Д’Амаро назначен новым генеральным директором Disney
Катки стали самыми популярными местами Москвы в январе
В феврале школьные звонки заменят патриотическими песнями
Появился трейлер предстоящего сериала о Джоне Кеннеди-младшем и Кэролин Бессетт от Райана Мерфи
Российский союз туриндустрии: страны Персидского залива остаются драйвером роста турпотока в Россию
Исследование: газировка и фастфуд больше похожи на сигареты, чем на фрукты и овощи
Во Внуково и Шереметьево приняли меры для предотвращения побегов животных
Нив Кэмпбелл вернулась в роли Сидни Прескотт в тизере «Крика-7»
IKEA выпустила блютус-колонку в виде мыши
В Афганистане откроют факультет «пророческой медицины»
В Москве состоялась светская премьера лирической комедии «Встать на ноги»
Джессика Честейн и Крис Пайн снимутся в драме о #MeToo
Открыт прием заявок на премию «Жить вместе», которая поддерживает локальные сообщества

Netflix продлил сериал «Человек внутри» на третий сезон, несмотря на падение просмотров

Фото: Netflix

Netflix принял решение продлить комедийный сериал «Человек внутри» с Тедом Дэнсоном на третий сезон. Это произошло на фоне значительного снижения зрительского интереса ко второму сезону.

Это решение показывает, что стриминговый сервис не всегда руководствуется исключительно алгоритмами и цифрами просмотров при продлении проектов, особенно в случае комедий, производство которых обычно обходится дешевле масштабных драм.

Второй сезон, вышедший в ноябре 2025 года, не смог повторить успех дебюта. Он набрал лишь 9,8 млн просмотров и не попал в еженедельный топ-10 Netflix, в то время как первый сезон за аналогичный период собрал 21,6 млн.

Падение составило 55%, а зрительский рейтинг на Rotten Tomatoes снизился с 90 до 69%. Однако критики продолжают высоко оценивать проект. По мнению Deadline, Netflix сделал ставку на авторитет творческой команды во главе с продюсером Майклом Шуром и звездой Тедом Дэнсоном, а также на долгосрочный интерес аудитории.

Во втором сезоне персонаж Дэнсона пенсионер Чарльз официально получил лицензию частного детектива, раскрыв дело о шантаже в университете, что открывает новые сюжетные возможности для продолжения. 

