Мэттью Макфэдьен сыграет в психологическом триллере «Сеанс в дождливый день»

По сюжету героиня Вайс, медиум-самозванка Мира, убеждает своего мужа Билли похитить ребенка из состоятельной семьи. Ее расчетливый план состоит в том, чтобы затем «помочь» полиции найти пропавшего и таким образом подтвердить свои паранормальные способности.