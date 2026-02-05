Трейлер «Дьявол носит Prada-2» набрал 222 млн просмотров за 24 часа
Мэттью Макфэдьен сыграет в психологическом триллере «Сеанс в дождливый день»

Фото: HBO

Мэттью Макфэдьен, получивший известность благодаря роли в сериале «Наследники», присоединился к актерскому составу психологического триллера «Сеанс в дождливый день». Об этом сообщает Deadline.

Он сыграет мужа персонажа Рэйчел Вайс в этой новой экранизации, которую снимет режиссер Томас Альфредсон, известный по фильму «Впусти меня. Сага».

По сюжету героиня Вайс, медиум-самозванка Мира, убеждает своего мужа Билли похитить ребенка из состоятельной семьи. Ее расчетливый план состоит в том, чтобы затем «помочь» полиции найти пропавшего и таким образом подтвердить свои паранормальные способности.

Однако по мере раскрытия истинных намерений Миры Билли понимает, что ее замысел таит смертельную опасность для них обоих. Сценарий к фильму написал Джек Торн, известный по работе над пьесой «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

Проект является совместным производством компаний Element Pictures и Astral Projection при финансовой поддержке Film4 и медиаконгломерата Fremantle. Рэйчел Вайс также выступает одним из продюсеров ленты. 

