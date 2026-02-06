В России будут выдавать «визы талантов» иностранцам, «представляющим интерес» для страны

Обратиться с соответствующим ходатайством смогут иностранцы, к у которых есть достижения в сфере научно‑технологического развития, производства, спорта и творческих индустрийлибо успехи в культурно‑гуманитарной сфере и учебе, внесенный вклад в развитие общества, экономики, обеспечение обороноспособности и безопасности Росиии. На визу также смогут претендовать те, кто обладает особо востребованной профессией, квалификацией или навыками. Список таких профессий не уточняется.