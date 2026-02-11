Пушкинский музей впервые представил в постоянной экспозиции видео-арт художницы Таус Махачевой

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина продолжает показ произведений из коллекции медиаискусства. Музей впервые представил в постоянной экспозиции видео-арт одной из востребованных современных художниц — Таус Махачевой.
Обновленную экспозицию можно увидеть с 10 февраля по 7 июня. Она объединяет медиаискусство с другими произведениями из собрания Пушкинского музея, в том числе памятниками искусства Древнего Востока.
Четыре видеоработы Таус Махачевой: «Ковер» (2006), «Каракуль» (2007), «Рехъен (авар. — стадо)» (2009) и «Усилие» (2010) — относятся к раннему этапу ее творчества. В этот период важнейшей темой для Махачевой, внучки поэта и прозаика Расула Гамзатова, стали традиции проживающего в Дагестане аварского народа, к которому принадлежит ее семья. В этих работах художница обращается и к более широкому контексту: она показывает пейзажи Дагестана, элементы традиционной культуры и быта.
«Демонстрация произведений из коллекции медиаискусства Пушкинского музея позволяет провести параллели между современным искусством и произведениями других эпох, жанров и форм. Экспозиция дополнена графикой самой Махачевой, сборником поэзии Расула Гамзатова из фондов Научной библиотеки ГМИИ им. А.С.Пушкина, созданными для поэта экслибрисами Джамиля Муфидзаде и Евгения Голяховского, иллюстрацией Алины Голяховской к произведениям Гамзатова, а также памятниками монументального искусства царства Урарту, которым больше двух тысяч лет», — отметили в музее.
Коллекция медиаискусства — новейшая часть собрания Пушкинского музея, в которой нашли отражение не только изменения традиций и медиа, но и вечные темы, раскрываемые по-новому, в том числе благодаря современным способам создания и экспонирования произведений искусства. Ранее в музее были показаны работы арт-группы «Нежные бабы» и Александры Митлянской.