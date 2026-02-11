Кэтрин Зета‑Джонс сыграет в психологическом триллере «Амур»

Американская актриса Кэтрин Зета-Джонс («Маска», «Уэнсдей») исполнит главную роль в психологическом триллере «Амур» (Cupid), который поставит реиссер Тейт Тейлор («Ма» «Девушка в поезде»). Об этом сообщил Deadline.
Зета-Джонсон сыграет неординарного консультанта по вопросам брака, чьи методы превращают пошатнувшиеся отношения в по-настоящему опасные. По сюжету, к героине обратится пара, которая пытается спасти треснувший брак.
«Возможно, после этого фильма вы больше никогда не захотите обращаться к психологу — или все‑таки захотите, если будете готовы к такому. Я в восторге от того, что отправлюсь в это путешествие вместе с Кэтрин», — прокомментировал Тейлор.
Он снимет фильм по сценарию братьев Ван Дайк («Не беспокойся, дорогая»). Съемки запланированы на конец лета — начало осени, они пройдут в Натчезе, штат Миссисиспи.
Продюсерами проекта станут Тейлор, Джон Норрис и Райан Доннелл Смит. Финансирует картину CAA Media Finance. Релизом также занимается компания Upgrade.
»»«Амур» объединяет выдающиеся таланты по обе стороны камеры. Это умный камерный жанровый фильм с реальным рыночным потенциалом — в нем есть мировая звезда и режиссер, который неизменно создает успешные триллеры, ориентированные на зрителя», — отметил Джонатан Киер из Upgrade.