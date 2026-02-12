Антон Лапенко, Григорий Верник и Николай Фоменко сыграют в хоккейном драмеди «Седьмой игрок»

«В кино редко увидишь директоров клуба или кого-то из администрации на первых ролях, поэтому моего героя сложно сравнить с кем-либо из существующих или кинематографичных тренеров. Пожалуй, из этого складывается уникальность моего персонажа. Собирая его образ, я не заимствовал никаких черт из голливудских или российских проектов, не опирался на реальных прототипов или какой-то глубокий хоккейный ресерч. Как раз наоборот, я изучал специфику хоккейного закулисья вместе со своем персонажем, который внезапно оказался в новой для себя гуще событий, перейдя в хоккей из фигурного катания», — прокомментировал Лапенко.