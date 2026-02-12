Антон Лапенко, Григорий Верник и Николай Фоменко сыграют в хоккейном драмеди «Седьмой игрок»

В 2026 году на «Кинопоиске» выйдет сериал «Седьмой игрок», главные роли в котором исполнят Антон Лапенко, Григорий Верник и Николай Фоменко. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе платформы.
В центре сюжета — хоккейный клуб «Строитель», оказавшийся внизу турнирной таблицы. Его новым директором становится бывший тренер по фигурному катанию Артем (Антон Лапенко). Он хочет изменить тренировочный процесс и стратегию клуба.
«В кино редко увидишь директоров клуба или кого-то из администрации на первых ролях, поэтому моего героя сложно сравнить с кем-либо из существующих или кинематографичных тренеров. Пожалуй, из этого складывается уникальность моего персонажа. Собирая его образ, я не заимствовал никаких черт из голливудских или российских проектов, не опирался на реальных прототипов или какой-то глубокий хоккейный ресерч. Как раз наоборот, я изучал специфику хоккейного закулисья вместе со своем персонажем, который внезапно оказался в новой для себя гуще событий, перейдя в хоккей из фигурного катания», — прокомментировал Лапенко.
В сериале также снимутся Григорий Верник, Светлана Немоляева, Евгения Замулина, Юлия Ильина, Дмитрий Куличков, Евгений Харитонов и другие. Режиссером «Седьмого игрока» стал Сергей Пикалов («Мажор», «Точка ноль»), а креативным продюсером — Вадим Свешников («Прометей», «Крюк», «Контейнер», «Очарованные»). Производством занимаются компания Bar Production и «Плюс Студия», продюсерский центр «Яндекса», при поддержке КХЛ.
Съемки проходят на площадках в трех городах — Твери, Москве и Минске — и завершатся весной. Над сценарием драмеди работали Николай Муратов («Крюк», «257 причин, чтобы жить») и Денис Кагарманов («257 причин, чтобы жить»), продюсируют сериал Георгий Розинов, Кирилл Балмин, Дарья Капля и Ольга Филипук. Премьера «Седьмого игрока» состоится в 2026 году.