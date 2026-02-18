В Паралимпиаде будут участвовать 6 российских спортсменов. Они выступят под национальным флагом

Российские спортсмены также появятся на церемонии открытия Игр. «Уже есть решение, чтобы команды не полностью участвовали в церемонии открытия, а были один или два спортсмена с флагом и какое-то небольшое количество сопровождающих. Поэтому мы будем смотреть еще, думать. Но то, что будем с флагом участвовать в церемонии, это однозначно. Сейчас пока не определились, кто это будет, флаг и российская форма — это 100%», — отметил Рожков.