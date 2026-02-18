Блогер Василиса Кедрова зарегистрировала товарный знак «Дорогу педагогу»

Bad Bunny сыграет главную роль в исторической драме «Порто‑Рико»
Фото: из соцсетей

Блогер Василиса Кедрова, которая стала автором мема «Дорогу педагогу», зарегистрировала товарный знак на эту фразу. Об этом стало известно из данных на сайте Федерального института промышленной собственности.

Права на фразу будут действовать до 27 июня 2034 года. По данным телеграм-канала «База», заявку на регистрацию Кедрова подала еще в 2024 году, но знак зарегистрировали только через год. Как пишет «База», девушка cделала это, потому что ее мем часто используют сторонние продавцы товаров на маркетплейсах.

Видео: @vasyalisaofficial

У Кедровой 2,6 млн подписчиков в тиктоке, где она публикует свои скетчи. В некоторых роликах она появляется в образе строгой «бесячей учительницы», которая и произносит фразу «Дорогу педагогу», ставшую популярной.

Недавно Лариса Долина решила зарегистрировать товарный знак в сфере недвижимости, от имени певицы подана соответствующая заявка в Роспатент. 

