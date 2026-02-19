С 1 сентября в России введут профильный ЕГЭ для педвузов

«Из огня восходит тьма»: вышел тизер третьего сезона «Дома Дракона»
Минпросвещения России введет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Изменения вступят в силу 1 сентября и начнут действовать в приемную кампанию 2027/2028 учебного года. «Согласно приказу, при поступлении на педагогические направления по профилям математика, физика/астрономия, информатика, химия, биология, русский язык, литература больше не будет приниматься ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания. Вместо него абитуриентам необходимо сдать профильный предмет», — сказал министр.

Он добавил, что изменения будут направлены на подготовку сильных и мотивированных специалистов. По словам Кравцова, это поможет будущим учителям уже во время учебы осознавать востребованность своей профессии и быть уверенными в успешном трудоустройстве после окончания вуза.

Недавно стало известно, что в обязательный школьный предмет «Индивидуальный проект» включат программу «Обучение служением. Первые». В ходе нее ученики будут решать задачи НКО, государства и социального бизнеса. 
 

