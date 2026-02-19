«Из огня восходит тьма»: вышел тизер третьего сезона «Дома Дракона»
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт спорят о высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Фиби Дайневор снимется в экранизации «Пляжного чтения» Эмили Генри
Ширли Маклейн сыграет в фильме «Маргрет и Стиви»
Французский сериал «Охота» все же выйдет на Apple TV+ после скандала с плагиатом
Расселл Кроу и Люк Хемсворт борются за чемпионство в трейлере «Зверя»
Боб Оденкерк и Лена Хеди появились в трейлере фильма «Нормал»
Вуди и Базз Лайтер против гаджетов: вышел трейлер пятой части «Истории игрушек»
Тиффани Хэддиш и Росарио Доусон сыграют в хоррор‑триллере «Урок»
«Проклятый рыцарь» со звездами «Игры престолов» выйдет в российский прокат 23 апреля
В Центре «Зотов» пройдет паблик-ток «Разговор о Вертове. Кино, искусство, звук, пространство»
Канадским школьникам разрешили смотреть хоккей на Олимпиаде во время уроков
«Литрес» вернул в продажу роман Фредрика Бакмана «После бури» после проверки на пропаганду ЛГБТ*
Томас Шелби возвращается в трейлере фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»
Появился трейлер дорамы Netflix «Парень по вызову», в котором играет Джису из Blackpink
Ски-альпинист Никита Филиппов первым из россиян завоевал медаль на Олимпиаде
Twenty One Pilots выпустили клип со стоп-моушен-анимацией на завирусившийся в сети трек
Пес финишировал на Олимпиаде вместе с лыжницами
Аманда Сейфрид узнала, что была продюсером «Горничной», только через три недели после начала съемок
Vogue назвал Николь Кидман кумиром одиноких женщин
В Москве и Подмосковье 23 февраля потеплеет до +1 градуса
Ганвест зацензурит 25 треков и займется благотворительностью
«Яндекс» в марте запустит сервис такси Fasten с «доступными тарифами»
LEGO выпустит новые наборы по «Звездным войнам» и «Мандалорцу и Грогу»
Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова в трейлере драмы «Космос засыпает»
«Автостат»: автомобили в России становятся одними из самых дорогих в мире
В Великобритании арестовали бывшего принца Эндрю
Том Фелтон, лицо которого стало символом китайского Нового года, поздравил фанатов с праздником

Вышел трейлер драмы «Северная станция» — полнометражного дебюта Сергея Овечко

Дистрибьютор К24 представил трейлер фильма «Северная станция» — полнометражного дебюта режиссера и сценариста Сергея Овечко. Картина выйдет в прокат 2 апреля.

Сюжет рассказывает о талантливой студентке биофака Свете, которая проходит практику на станции «Северная». Там у нее завязывается короткий роман со взрослым преподавателем Рудиным, и эти отношения разрушают ее личную жизнь и будущую карьеру.

Спустя 10 лет девушке предлагают присоединиться к многочисленным обвинениям в харассменте со стороны Рудина, но она до сих пор его любит и сначала хочет выяснить правду.

Фильм уже получил признание на российских фестивалях. На «Духе огня» в Ханты-Мансийске картина была отмечена призом Гильдии кинооператоров имени Павла Лебешева за лучшую операторскую работу и наградой за лучшую женскую роль.

