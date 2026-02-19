Французский сериал «Охота» все же выйдет на Apple TV+ после скандала с плагиатом

Сюжет «Охоты» разворачивается вокруг Франка (Бенуа Мажимель) и его друзей, которые во время воскресной охоты становятся мишенью для другой группы людей. В результате перестрелки один из друзей погибает, а компания вынуждена скрыть случившееся. Однако вскоре Франк понимает, что за ним и его товарищами началась настоящая охота.