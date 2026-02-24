Директор Лувра ушла в отставку

Эйми Лу Вуд сыграет в новой экранизации «Джейн Эйр»
Исследование: кошки эмоционально не привязаны к хозяевам
Сын Роба Райнера не признал вины в убийстве родителей
Мишель Пфайффер и Курт Расселл вспоминают прошлое и переживают горе в трейлере «The Madison»
«Кей-поп-охотницы на демонов» и «Франкенштейн» войдут в Criterion Collection
Netflix показал тизер новой экранизации «Гордости и предубеждения» с Эммой Коррин
Павел Дуров рассказал об уголовном деле, которое на него завели в РФ
Ски-альпинист и призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов повредил свою медаль
Telegram могут признать в России пособником террористов
Синоптик: март в Москве начнется с потепления до +4 градусов
Российский университет правосудия запустит магистратуру по праву криптовалют
Виза в Египет с 1 марта подорожает до 30 долларов
«Красный шелк» стал самым кассовым российским фильмом за рубежом в 2025 году
Рона Уизли в сериале «Гарри Поттер» сыграют сразу два актера
В Турции футболист сделал массаж сердца чайке, которую во время игры случайно сбили мячом
Умерла актриса Ирина Шевчук, звезда фильма «А зори здесь тихие…»
Умер актер Роберт Кэррадайн из «Джанго освобожденного». Он покончил с собой
В Стамбуле пройдет фестиваль русского кино
В МВД разработали беспилотник-полицейский
Картины Айвазовского, Левитана и Репина выставят на торги в Москве на 1 млрд рублей
Фильм «The Backrooms» выйдет в России под названием «Закулисье реальности»
По Kingdom Come: Deliverance 2 снимут фильм. Сценарий напишет создатель игры Даниэль Вавра
Олимпийский чемпион Никита Филиппов поблагодарил за инициативы в поддержку российских спортсменов
В России появится список разрешенных игр и игрушек для детских садов
Основатель «Додо-пиццы» после скандала сообщил, что все пиццерии сети в России станут pet-friendly
Даниель Дедуайлер исполнит главную роль в новых «Секретных материалах»
Бренд фигурок Funko заключил соглашение о разработке оригинальных фильмов, сериалов и анимации
Том Хэнкс сыграет президента США в экранизации романа «Линкольн в бардо»

Директор Лувра ушла в отставку

Афиша Daily
Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Директор Лувра Лоранс Де Кар решила уйти в отставку. Президент Франции Эммануэль Макрон согласился с ее желанием. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Макрон заявил, что уход с поста — «акт ответственности» со стороны Де Кар. Сама Де Кар заявила, что ее руководство в дальнейшем «не позволяет устранить препятствия на пути преобразования и модернизации музея».

Свою четырехлетнюю работу в Лувре теперь уже экс-директор охарактеризовала двояко. «Я могла совершать ошибки, но я считаю, что вернула Лувр в движение», — сказала она.

Кто станет новой главой Лувра, пока не ясно. Де Кар возглавляла музей с сентября 2021 года. Она уволилась после масштабного ограбления Лувра на фоне скандала с поддельными билетами и забастовок сотрудников.

