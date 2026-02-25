В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш
Новым директором Лувра станет руководитель Версальского дворца Кристоф Лерибо
Билл Гейтс извинился за связь с Эпштейном и признался в изменах жене
Каждый пятый россиянин тратит на хобби от 6 до 10 часов в неделю
В Переделкине открывается «Первая дача» — музей о городке писателей
Spotify выпустил колонку в виде урны для праха
В феврале сугробы в Москве выросли до 73 сантиметров — это абсолютный рекорд
Zoloto станет хедлайнером фестиваля «Круто» в 2026 году
Слово «абьюзер» может попасть в словари русского языка. У него нет аналогов
Риз Ахмед в осовремененной экранизации «Гамлета» Шекспира
Дорожным движением в Тушино будет управлять ИИ
Рекламный трек Sqwoz Bab «Купер» возглавил чарты «VK Музыки» и «Яндекс Музыки»
Россияне стали есть меньше лапши быстрого приготовления
Мосстат: в столице живут 13,3 млн человек
Метеорологическая весна в Москве наступит во второй половине марта
Бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошадях, чтобы его не видели слишком веселым
Эд Скрейн сыграет Бальдра в сериале «God of War» от Amazon
За последние 5 лет россияне стали пить на 11% меньше алкоголя
«Читай-город»: самые читающие знаки восточного календаря — Дракон, Кролик и Собака
На Алтае с 1 марта запретят продажу алкоголя в выходные и праздники
Юра Борисов приступает к репетициям спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова
Коттедж из сериала «Жаркое соперничество» появился на Airbnb
Джаред Харрис из «Чернобыля» снимется в новом фильме Мартина Скорсезе
Рождаемость в Южной Корее выросла впервые за 15 лет благодаря эхо-бумерам
Оливия Родриго и ее продюсер работают над новой музыкой
Apple объявила дату релиза пятого сезона «Ради всего человечества»
Massive Attack анонсировали серию европейских концертов
Джонни Ноксвилл объявил о завершении франшизы «Чудаки» после 25 лет

Премьера четвертого сезона «Теда Лассо» ожидается в августе

Афиша Daily
Фото: Apple TV

Звезда сериала «Тед Лассо» Ханна Уоддингэм случайно раскрыла дату выхода четвертого сезона. В беседе с корреспондентом Deadline на премии BAFTA актриса сообщила, что новые серии, скорее всего, появятся на экранах в августе.

Ранее Apple TV сообщал, что премьера сезона состоится летом 2026-го. Уоддингэм исполнила в сериале роль Ребекки Уэлтон. Она охарактеризовала грядущий сезон как «совсем другую историю» с участием «наших леди-гончих».

По сюжету Тед Лассо возвращается в Ричмонд, чтобы тренировать женскую футбольную команду во втором дивизионе. Как ранее сообщалось, Джейсон Судейкис планирует еще три сезона для новой сюжетной арки.

Актриса также призналась в любви к своему персонажу и сериалу в целом, заявив, что готова сниматься «хоть до 80 лет с ходунками». Она отметила, что сценаристы мастерски показывают сильных женщин с их уязвимой стороной.

Съемки четвертого сезона уже идут в Лондоне. К своим ролям вернулись Джуно Темпл, Бретт Голдстайн, Брендан Хант и Джереми Свифт. В актерский состав также вошли новички, включая Таню Рейнолдс и Гранта Фили.

