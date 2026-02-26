Москвичей предупредили о появлении пьяных свиристелей
Власти Нью-Йорка подали в суд на Valve из‑за лутбоксов в CS2 и Dota 2
Николас Кейдж в новом тизере «Паука-Нуара»
Кристина Эпплгейт почти не встает с постели из‑за рассеянного склероза
Новый мистический сериал «The Boroughs» братьев Даффер выйдет в мае
Oasis, Пинк и Wu-Tang Clan вошли в список номинантов на попадание в Зал славы рок-н-ролла
Собаку научили вайб-кодить игры. Она «создала» несколько аркад с помощью ИИ-ассистента Claude
Зумеры и альфа устали от супергероев на экране. Они хотят видеть любящих отцов и наставников
Умер актер Владимир Довжик, сыгравший в «Бригаде» и «Интернах»
Пак Чхан Ук возглавит жюри Каннского кинофестиваля 2026 года
Создатели «Задорных друзей» объявили о завершении сериала после третьего сезона
Давид Сандберг снимет хоррор «Маленький кусочек ада»
Ученые считают, что тираннозавры бегали быстрее Усейна Болта
Дэвид Ойелоуо освобождается после семи лет одиночного заключения в трейлере «Ньюборна»
Эмма Робертс сыграет в новой версии «Войны невест»
В Японии открыли вид муравьев, которые живут без самцов
Кристиан Бейл и Леонардо Ди Каприо снимутся в сиквеле «Схватки»
Вышел новый трейлер фильма «Мортал Комбат-2»
59% россиян перепроверяют новости в нескольких источниках
Ума Турман появилась в трейлере фильма «Pretty Lethal»
Сериал «Индустрия» продлен на пятый сезон. Он станет последним
В британском зоопарке усыпили капибару и тапира в один день, «чтобы ни один не остался одинок»
В Испании 17 женщин старше 100 лет созвонились по видео — говорили о танцах, любви и родных местах
Дочь Мартина Шорта покончила с собой. Ей было 42 года
Звезда фильма «F1» Дамсон Идрис стала амбассадором «Формулы-1»
Новым директором Лувра станет руководитель Версальского дворца Кристоф Лерибо
Билл Гейтс извинился за связь с Эпштейном и признался в изменах жене
Каждый пятый россиянин тратит на хобби от 6 до 10 часов в неделю

«Семерка» признана самой распространенной машиной в России

Афиша Daily
Фото: MichalPL

Lada-2107 («Семерка»), которая не производится с 2012 года, стала самой распространенной моделью авто в России на начало 2026-го. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

По состоянию на 1 января в РФ зарегистрированы 1,19 млн «Семерок». Следующими по популярности идут Kia Rio (1 млн штук) и Lada «Нива» (995 тыс. штук). К отметке в миллион зарегистрированных машин также приблизилась Hyundai Solaris (932 тыс. штук).

Всего, по информации «Автостата», в российском автопарке насчитывается 47,45 млн легковых автомобилей. Самая распространенная марка ― Lada, число машин которой в стране достигает 12,17 млн. 

На второй строчке ―  Toyota (4,5 млн штук), на третьей ― Kia (2,75 млн), на четвертой ― Hyundai (2,7 млн). Отметку в 2 млн авто также преодолели Nissanи Renault. В десятку лидеров помимо них попали Volkswagen, Chevrolet, Ford и Mitsubishi.

Lada-2107 выпускалась Волжским автомобильным заводом с 1982 по 2012 год. Производство остановили из-за низкого спроса. В Египте «Семерка» собиралась до начала 2014-го. 

Расскажите друзьям