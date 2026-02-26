«Разговоры о важном» в детсадах переименовали в «Добрые игры»

РБК: Telegram заблокируют в первых числах апреля
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

«Разговоры о важном» в детских садах будут проводить под названием «Добрые игры». Об этом сообщил руководитель Института изучения детства, семьи и воспитания Александр Цветков, пишет РБК.

По его словам, название проекта было переименовано в рамках апробации, которая прошла в 56 детских садах в 25 регионах. «„Добрые игры“ представляют собой комплект методических материалов, которые „помогут в простой и интересной форме говорить с детьми о важном“, — сказал Цветков. 

Материалы занятий разделят на возрастные группы — для детей 3–5 лет и 5–7 лет. В них входят игры, беседы, творческие задания, чтение книг. Для самостоятельного выполнения детьми есть раскраски, лабиринты, мозаики и другие форматы.

Институт воспитания предлагает материалы для работы с детьми по шести темам: „Мой любимый детский сад“, „Сезонная безопасность: осень“, „Сельское хозяйство“, „Бабушки и дедушки“, „Народы России“, „Уголок России — край родной“. В материалах есть рекомендации не только для воспитателей, но и для родителей. В них есть советы, во что играть с ребенком дома, какие мультики смотреть, какие книги прочитать, а также какие вопросы необходимо обсудить с детьми.

„Разговоры о важном“ впервые внедрили в школах с сентября 2022 года. В октябре 2024 года президент Владимир Путин поддержал идею введения „Разговоров о важном“ в детсадах. В 2025 году программу начали тестировать в качестве пилотного проекта в 25 регионах.

