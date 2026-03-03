В России составили список книг, которые нужно маркировать из‑за упоминания наркотиков

Создатель God of War раскритиковал первый кадр сериала «Кратос выглядит так, будто гадит в лесу»
В Австралии начались съемки третьего сезона комедии «Колин из бухгалтерии»
Apple закрыла «Палм-Рояль» с Кристен Уиг после двух сезонов
У Брюса Кэмпбелла диагностирован рак. Он назвал болезнь «поддающейся лечению», но не «излечимой»
«Улица Сезам», «Мальчик с оленьими рогами» и «Команда скелетов» стали триумфаторами детской «Эмми»
Тесса Томпсон снимется в триллере «Next door»
Первый за три года концерт Гарри Стайлса покажут на Netflix
HBO Max и Paramount+ планируют объединить в один стриминговый сервис
СМИ: пиарщица Джима Керри уверяет, что премию «Сезар» посетил именно он (а не двойник)
Уровень цифровой грамотности россиян в 2025 году снизился впервые за семь лет
Винс Вон случайно убивает диджея в трейлере экшн-комедии «Майк и Ник и Ник и Элис»
Операторы сделали бесплатными звонки для абонентов из РФ, находящихся в странах Ближнего Востока
В Москве впервые церемонии бракосочетания прошли на станции метро «Сокольники» БКЛ
Команда «Сменки» запустила конкурс на разработку дизайна современного школьного кабинета
Øneheart выпустил эмбиент-трек «Mistakes», в котором впервые звучит его голос
В Госдуме предложили обеспечить бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте
Крестильное платье королевы Елизаветы II впервые представят на выставке
LEGO выпустит коллаборацию с «Формулой-1»
В Нидерландах обнаружили неизвестную картину Рембрандта
В Петербурге солнце в феврале светило почти 67 часов
Завершились съемки медицинской драмы «Хоспис» Евгения Стычкина
Минтранс РФ: воздушное пространство 10 стран закрыли на Ближнем Востоке
Иньяки Годой в поисках сокровища в финальном трейлере «One Piece. Большой куш»
Реджина Холл и Анна Фэрис в первом трейлере «Очень страшного кино-6»
Apple представила бюджетный iPhone 17e
В Москве началось строительство пешеходного моста на Болотной набережной
Журналист провел интервью с Гослингом с обочины. Актер переживал за него больше, чем за фильм
Гендир Netflix уверен, что за слиянием Paramount и Warner Bros. последуют масштабные сокращения

В России составили список книг, которые нужно маркировать из‑за упоминания наркотиков

Афиша Daily
Фото: Кузьмиченок Василий/Агентство «Москва»

Российский книжный союз опубликовал на своем сайте список книг, которые подлежат маркировке из-за упоминания в текстах наркотиков. Перечень будет обновляться еженедельно.

В первую версию списка попали 1006 произведений. Среди них романы Виктора Пелевина («Чапаев и Пустота», «Generation „П“, „Transhumanism Inc.“ и другие), Владимира Сорокина („День опричника“ и „Сахарный кремль), две книги Маргариты Симоньян ― сборник рассказов „Водоворот“ и роман „В начале было Слово — в конце будет Цифра“, а также „Nirvana. Личные дневники Курта Кобейна“.

С ними в перечень внесены книга Максима Семеляка «Значит, ураган. Егор Летов: опыт лирического исследования», книги Кастанеды», «Отчет» Сьюзан Сонтаг, «Книга Пассажей» Вальтера Беньямина, «1913. Лето целого века» Флориана Иллиеса, «Тошнота. Стена. Слова. Ставок больше нет», Жан-Поля Сартра.  

Помимо этого, в реестр вошли издания Стивена Кинга («Томминокеры», «Противостояние»), Хантера С. Томпсона («Ангелы Ада»), Артура Конан Дойля («Приключения Шерлока Холмса»), Оскара Уайльда («Портрет Дориана Грея»), Томаса Пинчона («Винляндия», «Радуга тяготения»), Юкио Мисимы («Жизнь на продажу»), Харуки Мураками («Ничья на карусели»), Рю Мураками («Дети из камеры хранения»), Джона Стейнбека («К востоку от Эдема»), Говарда Лавкрафта («Зов Ктулху», «Хребты безумия»).

Попали в список и научпоп произведения. Среди них ― «Справочник участкового терапевта. Алгоритмы диагностики, тактики лечения, ведение документации», «Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами», «В начале было кофе. Лингвомифы, речевые „ошибки“ и другие поводы поломать копья в спорах о русском языке», а также «Новейшая история России в 14 бутылках водки».

В РКС пояснили, что книги вносятся в перечень по заявлению правообладателя (издателя). В дальнейшем обязательность их маркировки самостоятельно контролируется другими участниками рынка — книжными магазинами, библиотеками, оптовиками.  

Расскажите друзьям