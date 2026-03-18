Появился дебютный трейлер «Человека-паука: Совершенно новый день».

Премьера состоится 31 июля 2026 года. Четвертая часть продолжит события «Нет пути домой», которая выходила пять лет назад. В ней Питер Паркер (Том Холланд) попросил Доктора Стрэнджа заставить мир забыть, что он Человек-паук. Это приводит к открытию мультивселенной и проникновению в мир Паркера суперзлодеев из альтернативных реальностей.



К ролям вернулись Зендая и Джейкоб Баталон. Cреди новых актеров — Сэди Синк, Джон Бернтал в роли Карателя и Майкл Мэндо в роли Скорпиона.



