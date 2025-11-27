Джефф Миллер создаст «извращенную вселенную серийных убийц» с лентами «Джеффри Долмер» и «Тед Банни»

В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
Ученые: человек в костюме Бэтмена поблизости увеличивает вероятность добрых дел
Скончался кукловод и первый живой Человек-паук Дэниел Сигрен
«Т-Путешествия» запустили платформу для горнолыжного отдыха. Сезон открыли «Розой Хутор»
Россияне рассказали, с кем из поэтов Серебряного века хотели бы сходить на свидание
Дизайнер из Сингапура встроил консоль Nintendo в кроссовки Nike
Вышел трейлер нового мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью
Рэпер Макан ушел в армию
МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026
Warner Bros. Pictures выпустила трейлер мультфильма «Том и Джерри: Запретный компас»
Сериал «Клиника» вернется на экраны с голосами из MTV
Элтон Джон рассказал о проблемах со здоровьем: «Я в отчаянии — я ничего не вижу»
Звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп в роли Моцарта в трейлере мини-сериала «Amadeus»
Хидэо Кодзима стал творцом года по версии журнала GQ Japan
Бенедикт Камбербатч все еще планирует экранизировать роман «Одинокий волк»
74-летний мужчина из США стал самым взрослым усыновленным человеком в мире
Дуа Липа поддержала женщин олимпийской сборной США перед Играми в Милане
Сыновей Шрека и Фионы озвучат Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес
Аналитики Mamba выяснили, почему россиянки тянутся к «плохим парням»
В первоначальной версии «Зверополиса-2» действие происходило много лет спустя
Даня Милохин признался, что работает доставщиком еды в Дубае
Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая продали за рекордные 2,8 млн долларов
Адольф Гитлер вновь победил на региональных выборах в Намибии
Джеймс Кэмерон выступил против номинаций фильмов Netflix на «Оскар»
Джеймс Кэмерон рассказал, что 15 лет назад чуть не снял фильм «Злая»
Исследование «Яндекса»: 67% профессиональных музыкантов уже используют ИИ-инструменты в своей работе
Маленький козлик меняет игру в трейлере «Goat: Мечтай по-крупному»

Джефф Миллер создаст «извращенную вселенную серийных убийц» с лентами «Джеффри Долмер» и «Тед Банни»

Кадр из фильма «Джеффри Долмер». Фото: Millman Productions

Продюсер Джефф Миллер, известный по ужастику «Мокрячок Попай» 2025 года, объявил о запуске кинематографической франшизы «Извращенная вселенная серийных убийц». Об этом сообщает Deadline.

Первыми проектами в этой вселенной станут фильмы «Джеффри Долмер» и «Тед Банни». Съемки первой ленты уже завершены. Это низкобюджетный хоррор, в котором моделей на фотосессии начинает преследовать кукла, одержимая духом серийного убийцы Джеффри Дамера.

Роль самого Дамера исполнил Брайан Джозеф Мейндж. Особой изюминкой проекта стало камео Джеффри Реддика, создателя культовой франшизы «Пункт назначения». Режиссером фильма выступил Марк Сэвидж, а сценарий написал Джон Дулан на основе истории самого Джеффа Миллера.

Вслед за «Джеффри Долмером» выйдет «Тед Банни». Детали его сюжета пока хранятся в строжайшем секрете. Известно, что его производством занимается компания Terror Films, а режиссером и соавтором сценария выступил Майкл Фредианелли. В картине снимаются Ди Уоллес и другие. Премьера запланирована на начало 2026 года.

Расскажите друзьям