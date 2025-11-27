В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы

С 1 марта 2026 года в Пермском крае введут запрет на продажу вейпов. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона в телеграм-канале.
С инициативой ранее выступил губернатор Дмитрий Махонин. Его предложение поддержали в двух чтениях депутаты заксобрания региона. За нарушение запрета грозит штраф. Для должностных лиц он составит от 15 000 до 20 000 рублей, для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.
В ноябре депутаты Саратовской областной думы большинством голосов сразу в двух чтениях приняли закон, запрещающий несовершеннолетним заходить в магазины, где продают табачную продукцию, кальяны и вейпы. Закон вступает в силу также с 1 марта 2026 года. За его нарушение гражданам будет грозить штраф от 500 до 1000 рублей, должностным лицам — от 6000 до 10 000 рублей, юрлицам — от 15 000 до 20 000 рублей. Авторами закона стали депутаты от «Единой России». Летом президент России Владимир Путин одобрил инициативу о предоставлении регионам права полностью запрещать оборот вейпов.
Недавно лаборатория судебной токсикологии Университета Содружества Вирджинии проанализировала примерно 1300 вейпов и обнаружила в них следы кала и опасные бактерии. Вейпы для исследования собрали прямо из школ. 83% образцов содержали никотин, 14% — каннабиноиды. Часто заявленные 5% никотина в вейпе по факту составляли 1–4%. В 4% никотиновых вейпов исследователи обнаружили этанол.