В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы

В ноябре депутаты Саратовской областной думы большинством голосов сразу в двух чтениях приняли закон, запрещающий несовершеннолетним заходить в магазины, где продают табачную продукцию, кальяны и вейпы. Закон вступает в силу также с 1 марта 2026 года. За его нарушение гражданам будет грозить штраф от 500 до 1000 рублей, должностным лицам — от 6000 до 10 000 рублей, юрлицам — от 15 000 до 20 000 рублей. Авторами закона стали депутаты от «Единой России». Летом президент России Владимир Путин одобрил инициативу о предоставлении регионам права полностью запрещать оборот вейпов.