Элтон Джон в интервью Variety поделился серьезными проблемами со здоровьем, с которыми столкнулся в последние годы. Наибольшие трудности ему доставляет стремительная потеря зрения.
Певец рассказал, что полностью ослеп на правый глаз из‑за перенесенной инфекции, а зрение на левом глазу значительно ухудшилось. Несмотря на это, он не теряет надежды и проводит параллель с борьбой со СПИДом, призывая быть «стойким, сильным и продолжать бороться».
«У меня была самая невероятная жизнь, и надежда есть. Мне просто нужно набраться терпения, что однажды наука поможет мне с этим. Как только они помогут мне с этим, я буду в порядке. Это точно так же, как ситуация со СПИДом. Нельзя терять надежду, нужно быть стойким, нужно быть сильным и всегда нужно пытаться вышибить дверь, чтобы попытаться улучшить положение дел», — сказал он.
В прошлом году Элтон Джон рассказал о других проблемах со здоровьем, с которыми он столкнулся, и в октябре 2024 года сообщил поклонникам, что от него «мало что осталось» после множества операций.
«У меня нет миндалин, аденоидов или аппендикса. У меня нет простаты, у меня нет правого бедра, левого колена или правого колена. На самом деле у меня осталось только левое бедро. Но я все еще здесь», — сказал он на премьере своей документальной ленты «Элтон Джон: Никогда не поздно».