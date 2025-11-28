«У меня была самая невероятная жизнь, и надежда есть. Мне просто нужно набраться терпения, что однажды наука поможет мне с этим. Как только они помогут мне с этим, я буду в порядке. Это точно так же, как ситуация со СПИДом. Нельзя терять надежду, нужно быть стойким, нужно быть сильным и всегда нужно пытаться вышибить дверь, чтобы попытаться улучшить положение дел», — сказал он.