В Петербурге в ноябре каждый день либо лил дождь, либо шел снег

Фото: Polina Abramova/Unsplash

В ноябре в Петербурге не было ни одного дня без осадков. Об этом в телеграм-канале сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

«Осадки в Санкт-Петербурге отмечались каждый день, что бывает достаточно редко. Последний раз в течение 30 дней осадки шли в ноябре 2010 года. С середины месяца осадки отмечались только в виде снега в течение 12 дней, это тоже достаточно долгий период, тем более для такой теплой погоды, пусть и более прохладной во второй половине месяца», ― написал он.

Солнце в ноябре светило в Петербурге всего четыре дня ― это минимальное значение с 2016-го, когда в ноябре был лишь один солнечный день, добавил синоптик. 

Среднемесячная температура в городе составила +3,5 градуса. По этому показателю ноябрь 2025-го занял восьмое место. В рекордный 2013-й средняя температура была +4,4. 

В Москве прошедший месяц тоже был теплым ― со средней температурой в 3,9 градуса. Ноябрь в столице превысил норму климата на 4,3 градуса и занял вторую строчку в рейтинге самых теплых за всю историю наблюдений. Обещает быть теплым и декабрь ― с температурой на 3–5 градусов выше нормы. 

