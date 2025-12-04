Краков признан самым чистым городом мира

Компания Radical Storage, которая предоставляет услуги по хранению багажа, проанализировала отзывы в Googlе и определила самые чистые и самые грязные города, популярные у туристов.
Самым чистым городом мира был признан польский Краков. 98,5% отзывов, в которых туристы оценивают его чистоту, были положительными. В топ-5 также попали Шарджа в ОАЭ (98,5%), Сингапур (98%), польская Варшава (97,8%) и столица Катара Доха (97,4%).
«Репутация Кракова основана не только на качественной уборке улиц. Вся Польша за последнее десятилетие много инвестировала в системы управления отходами и обслуживание общественных пространств — от развитой инфраструктуры переработки до благоустройства рынков, площадей и пешеходных зон», ― отметили составители рейтинга.
Самым грязным городом, популярным у туристов, в рейтинге оказался венгерский Будапешт. В 37,9% отзывов о его чистоте упоминается грязь или плохое состояние улиц. Затем идут итальянский Рим (35,7%), Лас-Вегас в США (31,6%), Флоренция в Италии (29,6%) и французская столица Париж (28,2%).
Провал Будапешта составители рейтинга связывают с неспособностью коммунальных служб справиться с турпотоком, который вырос на 12% за год. Эксперты отмечают, что худшие оценки за чистоту часто получают самые посещаемые города мира, такие как Рим, Париж и Флоренция.
В исследовании учитывались данные по 100 городам из индекса Euromonitor Top 100 City Destinations, в который входят самые посещаемые города. Для каждого претендента эксперты выбрали 10 главных туристических объектов и проанализировали отзывы о них в Google за последние 12 месяцев. Рассматривались только англоязычные отзывы. Города с менее чем 100 релевантными отзывами исключались.