Pantone объявил цвет 2026 года
Комедийный сериал Глена Пауэлла «Чад Пауэрс» продлили на второй сезон
В 15 городах России пройдет эксклюзивный предпоказ «Чебурашки-2»
Россияне назвали главные песни и книги поколения
В Новой Зеландии поймали тюленя, который зашел в крафтовый пивной бар
77-летняя Ольга Ивановна признана «Легендой Twitch» на стримерской премии SLAY
В Подмосковье приняли закон о профилактике абортов
Звезда «Долгой прогулки» Чарли Пламмер сыграет с Анджелиной Джоли в триллере «Sunny»
Сериал «Химкинские ведьмы» продлили на второй сезон
Врача, поставлявшего Мэттью Перри кетамин, приговорили к 2,5 года тюрьмы
В Казани Исус Христос получил два года условно за фиктивную регистрацию иностранцев в квартире
В России запустили биржевые торги по правилам шариата
РКН ограничил работу сервиса FaceTime
Meta* переманила дизайнера Apple
Джош Хатчерсон ответил на критику Тарантино в адрес «Голодных игр»
В Москве обновили семь домов с аттиками
Создатели сериала «Переходный возраст» заявили, что второго сезона не будет
Глава HBO Max высоко оценила сериал по «Гарри Поттеру»
Скарлетт Йоханссон может присоединиться к сиквелу «Бэтмена»
Эдуард Веркин и Зоя Богуславская стали победителями премии «Большая книга»
Число зрителей в российских кинотеатрах упало на 8% за год
В России в начале 2026 года выпустят новый мессенджер «Молния»
Ваня Дмитриенко стал артистом года по версии «Яндекс Музыки»
Зарплата сварщика в России достигла 270 тыс. рублей
Около 26% зумеров в России планируют получить жилье в наследство
Третий сезон «Эйфории» выйдет на HBO в апреле 2026 года
Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов признал, что участники шоу были актерами
Арми Хаммер может сняться в российском боевике

Краков признан самым чистым городом мира

Фото: Tomasz Tomal/Unsplash

Компания Radical Storage, которая предоставляет услуги по хранению багажа, проанализировала отзывы в Googlе и определила самые чистые и самые грязные города, популярные у туристов. 

Самым чистым городом мира был признан польский Краков. 98,5% отзывов, в которых туристы оценивают его чистоту, были положительными. В топ-5 также попали Шарджа в ОАЭ (98,5%), Сингапур (98%), польская Варшава (97,8%) и столица Катара Доха (97,4%).

«Репутация Кракова основана не только на качественной уборке улиц. Вся Польша за последнее десятилетие много инвестировала в системы управления отходами и обслуживание общественных пространств — от развитой инфраструктуры переработки до благоустройства рынков, площадей и пешеходных зон», ― отметили составители рейтинга.

Самым грязным городом, популярным у туристов, в рейтинге оказался венгерский Будапешт. В 37,9% отзывов о его чистоте упоминается грязь или плохое состояние улиц. Затем идут итальянский Рим (35,7%), Лас-Вегас в США (31,6%), Флоренция в Италии (29,6%) и французская столица Париж (28,2%).

Провал Будапешта составители рейтинга связывают с неспособностью коммунальных служб справиться с турпотоком, который вырос на 12% за год. Эксперты отмечают, что худшие оценки за чистоту часто получают самые посещаемые города мира, такие как Рим, Париж и Флоренция. 

В исследовании учитывались данные по 100 городам из индекса Euromonitor Top 100 City Destinations, в который входят самые посещаемые города. Для каждого претендента эксперты выбрали 10 главных туристических объектов и проанализировали отзывы о них в Google за последние 12 месяцев. Рассматривались только англоязычные отзывы. Города с менее чем 100 релевантными отзывами исключались.

Расскажите друзьям
Теги:
Google