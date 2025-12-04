Краков признан самым чистым городом мира

В исследовании учитывались данные по 100 городам из индекса Euromonitor Top 100 City Destinations, в который входят самые посещаемые города. Для каждого претендента эксперты выбрали 10 главных туристических объектов и проанализировали отзывы о них в Google за последние 12 месяцев. Рассматривались только англоязычные отзывы. Города с менее чем 100 релевантными отзывами исключались.