Forbes назвал бывшую балерину Луану Лопес Лару самой молодой женщиной-миллиардером в мире

Netflix рассказал, как зумеры и миллениалы потребляют контент
В Париже в Большом дворце вновь откроется крупнейший крытый каток мира
В Петербурге утвердили проект реставрации бывшего следственного изолятора «Кресты»
Опрос: 55% мужчин хотят на Новый год романтический ужин и секс, а женщины — путешествие и украшения
Джиган, Artik & Asti и Niletto выпустили ремиксы на «Худи». Их посоветовал ИИ-помощник BandLink
Группа Киану Ривза Dogstar отправится в европейское турне в 2026 году
Лариса Долина согласилась вернуть деньги за злополучную квартиру, но отдавать их хочет поэтапно
«Самокат» выпустил лимитированную коллекцию новогодних игрушек
Опрос: почти каждый второй россиянин собирается этой зимой в путешествие
Трехлетний индийский мальчик стал самым юным шахматистом с рейтингом ФИДЕ в истории
Вышел тизер романтической комедии «Счастлив, когда ты нет»
В Южной Корее разрабатывают приложение для отслеживания сталкеров
Netflix объявил о покупке Warner Bros. Discovery за 82,7 млрд долларов
Netflix получил право на эксклюзивные переговоры о покупке студии Warner Bros. Discovery
Братья Джонас вернулись к своим ролям в тизере «Camp Rock 3»
С 5 по 7 декабря Cosmoscow проведет ярмарку графики «Обертон» в «Тон-центре»
Звезда «Игры престолов» снимется с Линдсей Лохан и Шейлин Вудли в  сериале «Count My Lies»
Россияне назвали любимые мультфильмы своих детей в 2025 году
По «Людям в черном» снимут новый фильм
Вышел финальный трейлер приквела «Игры престолов» — сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Лили Аллен выпустит новый альбом на USB-накопителях в форме анальных пробок
7 декабря вход в Эрмитаж будет бесплатным
Трансляцию стримерской премии SLAY посмотрели более 750 тыс. зрителей
Евгений Цыганов выступит в центре «Зотов» с музыкальной группой «Ме4та»
В России заблокировали Snapchat
Google назвал главные темы года. В топе фильмов ― «Анора», в топе актеров ― Майки Мэдисон
Гэбриел Бассо в тизере третьего сезона «Ночного агента»
«Википедия» представила список самых посещаемых страниц 2025 года

Forbes назвал бывшую балерину Луану Лопес Лару самой молодой женщиной-миллиардером в мире

Фото: @luana_lopes_lara

29-летняя Луана Лопес Лара из Бразилии стала самой молодой женщиной-миллиардером в мире. Соучредительница компании по прогнозированию рынка Kalshi достигла рыночной стоимости в 11 млрд долларов, а ее чистый капитал составил 1,3 млрд долларов, сообщил журнал Forbes.

Девушка в детстве профессионально занималась балетом. Но после школы захотела стать «новым Стивом Джобсом» и поступила в Массачусетский технологический институт на специальность «компьютерные науки». После окончания учебы девушка работала в инвестиционных компаниях. Она создала и развила стартап стоимостью 11 млрд долларов всего за 6 лет.

Лопес Лара стала сооснователем Kalshi вместе с 29-летним однокурсником Тареком Мансуром. Компания занимается прогнозированием любых событий, будь это исход выборов, спортивных  игр или событий в поп-культуре. Лара и Мансур владеют по 12% акций компании, что принесло им на сегодняшний день по 1,3 млрд долларов.

Лопес Лара сместила в рейтинге 31-летнюю предпринимательницу  в области искусственного интеллекта Люси Го. До этого титул принадлежал певице Тейлор Свифт.  

Расскажите друзьям