В России утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год

Фото: Nathan Dumlao/Unsplash

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2026 год.

  • 1 июня состоятся экзамены по истории, литературе и химии;
  • 4 июня — по русскому языку;
  • 8 июня — по математике базового и профильного уровней;
  • 11 июня — по обществознанию и физике;
  • 15 июня — по биологии, географии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам;
  • 18 и 19 июня запланировано проведение ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам.

С 22 по 25 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. 8 и 9 июля запланированы дни, в которые все выпускники текущего года по желанию могут пересдать один из сдававшихся ими предметов. ЕГЭ по всем предметам будет начинаться в 10.00 по местному времени.

Кроме того, утверждено расписание ОГЭ на 2026 год для выпускников девятых классов.

  • 2 июня — экзамен по математике;
  • 5 июня — по всем предметам, кроме русского языка и математики;
  • 6 июня — по иностранным языкам и информатике;
  • 9 июня — по русскому языку;
  • 16 и 19 июня — по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики.

29 июня предусмотрен резервный день для сдачи экзамена по математике, 2 июля — по русскому языку, 3 и 6 июля — по всем предметам, кроме русского языка и математики.

