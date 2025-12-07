Ларису Долину обманули поддельным паспортом с фото «Человека-паука»
Россияне заполнили инстаграм* Тома Холланда вопросами о Долиной и ее квартире

Кадр: Sony Pictures

Россияне заполнили инстаграм* голливудского актера Тома Холланда вопросами о Ларисе Долиной и ее квартире.

Они спрашивают у Тома, зачем он обманул артистку, и просят его вернуть деньги. «Понимаем, что в Голливуде трудные времена, но все равно этот поступок вас не красит», — шутят в одном из комментариев. Сам актер пока никак не прокомментировал ситуацию.

Недавно стало известно, что мошенник, который обманул Ларису Долину, предъявил ей паспорт с фотографией звезды «Человека-паука» Тома Холланда. На документе написано, что он якобы родился в Москве 6 ноября 1989 года. Певица актера по снимку не узнала и поверила аферисту.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

