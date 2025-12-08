Настоящая зима со снегом и морозами до –15 градусов придет в Подмосковье в воскресенье

Погода осложнится скоротечными, но интенсивными снегопадами и метелью, что приведет к образованию снежных заносов на дорогах. Тишковец отметил, что такие условия ознаменуют приход настоящей русской зимы с ее классическими атрибутами — снегом и морозом, хотя и с опозданием примерно на месяц.