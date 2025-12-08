Во всех вологодских муниципалитетах демонтировали вывески сети «Красное & Белое»
Российский пловец-олимпиец Евгений Сомов поучаствует в «Олимпиаде на стероидах»

Фото: somatinka

Российский пловец Евгений Сомов, выступавший на Олимпийских играх 2024 года, примет участие в «Улучшенных играх», также известных как «Олимпиада на стероидах». Об этом сообщил ТАСС.

Cомов присоединился к числу участников турнира наряду с бегуном Эммануэлем Матади, тяжелоатлеткой Беатрис Пирон и еще четырьмя пловцами — Изабеллой Арсилой, Натальей Фрицковской, Фелипе Лима и Максом Маккаскером.

«Присоединение этих пяти невероятно талантливых и опытных пловцов из разных стран, безусловно, обострит конкуренцию в бассейне на первых Улучшенных играх», — заявил главный спортивный директор турнира Рик Адамс.

© Фото: somatinka

Пловцы на «Улучшенных играх» будут соревноваться на дистанциях 50 и 100 метров. Состязания пройдут на территории курортного комплекса Resorts World Las Vegas с 21 по 24 мая 2026 года.

Основное отличие «Улучшенных игр» от традиционных спортивных турниров в том, что участникам разрешат использовать любой допинг. Победители в каждом виде соревнований получат 250 тысяч долларов.

Олимпийские игры, на которых будет разрешен допинг, решил в 2024 году провести американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль. Изначально он хотел, чтобы соревнования прошли в пяти дисциплинах — плавании, гимнастике, тяжелой атлетике, легкой атлетике и единоборствах.

По мнению Тиля, «Улучшенные игры» помогут исследовать технологии, способствующие увеличению продолжительности жизни и «здоровому старению». Спортсмены будут состязаться не как представители государств, а как отдельные лица. К выступлениям приглашаются атлеты из всех стран, которые смогут получить визу в США.

Евгений Сомов родился 28 января 1999 года в Петербурге. Он специализируется на плавании брассом. Сомов- чемпион мира среди юниоров в комбинированной эстафете и чемпион России в смешанной комбинированной эстафете. С 2019 года спортсмен живет и тренируется в США.

