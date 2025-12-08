«Там царит полный хаос»: Кейт Уинслет раскритиковала увлечение Голливуда пластической хирургией

Британская актриса Кейт Уинслет, известная по фильмам «Титаник» и «Чтец», осудила чрезмерное увлечение голливудских звезд пластической хирургией. Об этом она заявила в интервью The Sunday Times.
По мнению Уинслет, молодые актеры «стали одержимы погоней за идеалом в стремлении получить больше лайков» в соцсетях. «Это меня очень расстраивает», = призналась обладательница премии «Оскар».
«Это разрушительно. Если самооценка человек так завязана на его внешности, это пугает. И путает, поскольку иногда я думаю, что все становится лучше, когда вижу актрис любых форм на мероприятиях, одетых по собственному вкусу. Но в то же время там много людей на препаратах для похудения», — поделилась Уинслет.
По словам актрисы, в Голливуде «некоторые делают выбор быть собой, другие же делают все возможное, чтобы собой не быть». «Пренебрежение к здоровью ужасает. Сейчас это беспокоит меня больше, чем когда‑либо. Там царит полный хаос», — прокомментировала она.
Звезда «Отпуска по обмену» подчеркнула, что увлечение пластической хирургией выходит далеко за пределы киноиндустрии. Женщины во всем мире «копят на ботокс или на ту дрянь, которую вкалывают в губы», пояснила Уинслет.
«Больше всего я люблю, когда руки стареют. Это жизнь, в твоих руках. Некоторым из самых красивых женщин, которых я знаю, уже за 70, и меня расстраивает то, что молодые женщины понятия не имеют, что такое настоящая красота», — сказала актриса.