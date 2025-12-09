IMDb назвал самые популярные фильмы и сериалы года

По вселенной сериала «Пацаны» выйдет игра для VR
Кот сбежал от хозяев и пять месяцев выживал в горах
Американец прокатился на аттракционе в Диснейленде 15 тыс. раз
Картину Серова стоимостью 1,5 млн долларов продадут на торгах в Москве
«Вкусно — и точка» выпустит коллекцию игрушек чебурашка
Ной из Ганы строит ковчеги в ожидании масштабного потопа
Центр Гамалеи выпустил первые тестовые серии вакцины от рака
Фонд «Природа и люди» представил благотворительную коллекцию в поддержку лошади Пржевальского
На Московском еврейском кинофестивале обсудят психологию тиктоков и границы юмора
Милли Бобби Браун рассказала, как узнала концовку «Очень странных дел»
В Великобритании подростки массово обращаются к ИИ-чатам за психологической помощью
Каждый двухсотый пароль из утекших баз данных заканчивается на 2024
«Афиша» запустила гиды выходного дня
Ведущий Джимми Киммел продлил контракт с ABC на год
Letterboxd запустит свой стриминговый сервис в 23 странах
Netflix снимет анимационный фильм о сводных сестрах Золушки. Они на самом деле не злые
В Петербурге пройдет фестиваль независимой музыки «Супер мьюзик викенд»
«Там царит полный хаос»: Кейт Уинслет раскритиковала увлечение Голливуда пластической хирургией
В Москве в 2025 году закрыли 348 заведений общественного питания
Рози Хантингтон-Уайтли стала фэшн-директором ретейлера FWRD
Журнал Time назвал Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года
В московском общественном транспорте в Новый год детям будут дарить подарки
«Система загнала людей в угол»: Кристен Стюарт назвала Голливуд «капиталистическим адом»
Джуди Денч заявила, что Харви Вайнштейн «уже отсидел свой срок»
«Франкенштейн», «Битва за битвой» и «Простая случайность» номинированы на премию «Золотой глобус»
Пользователи «Яндекс Лавки» смогут заказывать продукты голосом в приложении
Пол Дано снимется в психологическом триллере «Бункер» Флориана Зеллера
Федор Бондарчук в роли Хоттабыча в тизере-трейлере новой экранизации сказки Лазаря Лагина

IMDb назвал самые популярные фильмы и сериалы года

Фото: Warner Bros.

Платформа о кино IMDb подвела итоги 2025 года. Она опубликовала перечни самых популярных фильмов, сериалов и знаменитостей, которых пользователи искали в последние месяцы.

Фильмы

Лидером среди полнометражных лент стал блокбастер «Супермен» Джеймса Ганна с Дэвидом Коренсветом в главной роли. Фильм активно обсуждали в сети все лето, а в сентябре стало известно, что у него будет сиквел.

Вторую строчку рейтинга занял хоррор «Орудия», который «выделялся на фоне остальных захватывающей загадкой, уникальной сюжетной структурой и впечатляющими визуальными эффектами». В IMDb его назвали «живым образцом поп-культуры».

Бронзу получила картина «Грешники» Райана Куглера, она недавно получила наибольшее число номинаций на премию Critics Choice Awards. «Мы с нетерпением ждем, когда этот новаторский фильм установит новые рекорды», — отметили в IMDb.

В топе самых популярных фильмов также оказались «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, «Мир Юрского периода: Возрождение», «Франкенштейн», «Счастливчик Гилмор-2», «Громовержцы», «Миссия невыполнима: Финальная расплата» и «Формула-1».

Сериалы

Среди сериалов хитом платформы оказался «Белый лотос». «И все же третий сезон стал первым, который подвергся серьезной критике за замедленный темп повествования, затянутое развитие персонажей и сдержанную концовку», — отметили в IMDb.

Вторым по популярности в 2025 году назвали шоу «Одни из нас». Его звезда Изабела Мерсед стала самой популярной знаменитостью на платформе, обойдя Эйми Лу Вуд, Мэттью Гуда, Тома Круза и Сидни Суини.

В тройку наиболее интересующих пользователей проектов вошел сериал «Разделение». Он представил второй сезон, «полный неожиданных поворотов и углубляющий многочисленные тайны Люмона».

В топ-10 популярных шоу включили также «Уэнсдей», «Игру в кальмара», «Дектер: Воскрешение», «Монстра», «Отдел нераскрытых дел», «Андор», «Черное зеркало».

Выбор редакции

Редакция IMDb поделилась также своими любимыми проектами года. Среди фильмов команда портала выделила «Битву за битвой»: «Эпичный боевик Пола Томаса Андерсона — это инъекция адреналина прямо в сердце».

Авторам понравились также «Баллада об острове Уоллис», «Прости, детка», «Финикийская схема», упомянутые ранее «Орудия» и «Грешники», хоррор «Обезьяна», четвертая часть «Бриджит Джонс», комедия «О, привет!» и триллер «Компаньон».

Упоминания удостоились еще 17 фильмов, в том числе нашумевший мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов», «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, «Голубая луна» Ричарда Линклейтера и «Хамнет» Хлои Чжао.

Самыми успешными сериалами 2025-го редакция назвала «Переходный период», «Одну из многих», «Андор», «Рай» и «Частые побочные явления». Среди других рекомендаций команды IMDb — корейская мелодрама «Когда жизнь дает тебе мандарины», «Медленные лошади», «Всё ее вина», «Киностудия», «Репетиция».

Расскажите друзьям