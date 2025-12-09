IMDb назвал самые популярные фильмы и сериалы года

Платформа о кино IMDb подвела итоги 2025 года. Она опубликовала перечни самых популярных фильмов, сериалов и знаменитостей, которых пользователи искали в последние месяцы.
Фильмы
Вторую строчку рейтинга занял хоррор «Орудия», который «выделялся на фоне остальных захватывающей загадкой, уникальной сюжетной структурой и впечатляющими визуальными эффектами». В IMDb его назвали «живым образцом поп-культуры».
Бронзу получила картина «Грешники» Райана Куглера, она недавно получила наибольшее число номинаций на премию Critics Choice Awards. «Мы с нетерпением ждем, когда этот новаторский фильм установит новые рекорды», — отметили в IMDb.
В топе самых популярных фильмов также оказались «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, «Мир Юрского периода: Возрождение», «Франкенштейн», «Счастливчик Гилмор-2», «Громовержцы», «Миссия невыполнима: Финальная расплата» и «Формула-1».
Сериалы
Среди сериалов хитом платформы оказался «Белый лотос». «И все же третий сезон стал первым, который подвергся серьезной критике за замедленный темп повествования, затянутое развитие персонажей и сдержанную концовку», — отметили в IMDb.
Вторым по популярности в 2025 году назвали шоу «Одни из нас». Его звезда Изабела Мерсед стала самой популярной знаменитостью на платформе, обойдя Эйми Лу Вуд, Мэттью Гуда, Тома Круза и Сидни Суини.
В тройку наиболее интересующих пользователей проектов вошел сериал «Разделение». Он представил второй сезон, «полный неожиданных поворотов и углубляющий многочисленные тайны Люмона».
В топ-10 популярных шоу включили также «Уэнсдей», «Игру в кальмара», «Дектер: Воскрешение», «Монстра», «Отдел нераскрытых дел», «Андор», «Черное зеркало».
Выбор редакции
Редакция IMDb поделилась также своими любимыми проектами года. Среди фильмов команда портала выделила «Битву за битвой»: «Эпичный боевик Пола Томаса Андерсона — это инъекция адреналина прямо в сердце».
Авторам понравились также «Баллада об острове Уоллис», «Прости, детка», «Финикийская схема», упомянутые ранее «Орудия» и «Грешники», хоррор «Обезьяна», четвертая часть «Бриджит Джонс», комедия «О, привет!» и триллер «Компаньон».
Упоминания удостоились еще 17 фильмов, в том числе нашумевший мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов», «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, «Голубая луна» Ричарда Линклейтера и «Хамнет» Хлои Чжао.
Самыми успешными сериалами 2025-го редакция назвала «Переходный период», «Одну из многих», «Андор», «Рай» и «Частые побочные явления». Среди других рекомендаций команды IMDb — корейская мелодрама «Когда жизнь дает тебе мандарины», «Медленные лошади», «Всё ее вина», «Киностудия», «Репетиция».